Celé koupaliště jenom pro sebe. Takový komfort si mohli dopřát nedočkavci, kteří v úterý vyrazili na koupaliště v Dobrušce. "Přišla jedna paní, ale když se dozvěděla, že jsou třeba testy, zase odešla," uvedla plavčice, podle níž byl ale zájem o saunu.

Dobrušský venkovní bazén je zatím první na Rychnovsku, který letos otevřel.

Sezona se rozjede v brzké době také na opočenském koupališti u rybníka Broumar, které se loni představilo milovníkům vodních radovánek ve zcela nové podobě. "Až nás překvapilo, kolik lidí v minulém roce přijelo. V rekonstrukci bychom rádi pokračovali dál, a to v kempu Broumar, který jsme rozšířili, protože je velká poptávka těch, kteří by sem chtěli přijíždět s karavany. Dali jsme jim tu možnost a v tuto chvíli jsou obsazena veškerá místa od konce června až do konce září," říká starostka Opočna Šárka Škrabalová.

A kemp by měl do budoucna nabídnout i moderní zázemí, které mu doposud chybí. Starostka věří, že se potřebné dotace podaří získat a město bude moci přistoupit k realizaci projektu příští rok. "Náš místní architekt Tomáš Harom projekt citlivě zasadil do krajiny. Spolu se stavbou by mělo vzniknout molo, které bude zasahovat do Broumaru a skýtat krásný rozhled na jezero," doplňuje Šárka Škrabalová.

Na rybníku letos návštěvníci mohou podnikat vyjížďky na nově pořízených plavidlech včetně dvou šlapadel. Město má přitom plány také s ostrůvkem na Broumaru, z něhož chce vytvořit příjemné relaxační místo.

Na přírodním koupališti ve Včelném v Rychnově nad Kněžnou dovolilo počasí začít s opravami povrchu bazénu teprve tento týden a čeká ho ještě nátěr a napouštění vody. Předběžně se tu počítá se zahájením provozu 14. června, ale ještě předtím sem bude muset zavítat kontrola z hygieny.

Kemp na Broumaru v Opočně čeká proměna



Budování moderního zázemí v kempu na Broumaru by mohlo začít příští rok. Lehká dřevostavba ve tvaru bumerangu má vytvářet chráněný venkovní prostor pro ohniště nebo dětský herní koutek. Součástí stavby by měla být recepce, prádelna pro návštěvníky, toalety a umývárna. V nejsevernější části s výhledem na vodní hladinu se počítá s kuchyňkou a navazující zastřešenou pobytovou plochou, na druhém konci stavby pod přístřeším ochozu s venkovními sprchami a umyvadlovým žlabem.

Pandemie pak zkomplikovala opravy koupaliště v Kostelci nad Orlicí. "Na díly ze Španělska čekáme už skoro měsíc. Když budeme moci otevřít na prázdniny, budeme rádi," tvrdí provozovatel kosteleckého koupaliště Marián Šípoš.

Z jeho pohledu ale není kam spěchat: "Voda v Orlici má 14 stupňů a my ohřev nemáme. Už druhý rok nevíme, jak bude sezona vypadat, nijak atraktivní pro nás není, abychom kontrolovali kde se kdo hne a počítali počet lidí na metry, pro nás to je spíš komplikace."

Brány koupaliště ve Vamberku se otevřou až za rok. S jeho postupnou obnovou se začalo už v minulých letech, kdy došlo na nevyhovující sociální zázemí.

"Postupně jsme se pustili do drobných úprav zejména v technických rozvodech. Ale ukázalo se, že si nevystačíme s jednoduchou opravou a budeme se do toho muset pustit z gruntu," vysvětluje starosta Vamberka Jan Rejzl.

Kromě jiného budou nutné zásahy i ve strojovně. "U velkého bazénu jsme museli vyměnit kompletní rozvody a sanovat celou vanu bazénu, která bude vyložena fólií. Zůstanou zachovány čtyři plavecké dráhy - padesátky. V druhé části bazénu myslíme na menší návštěvníky. Bude tam dvouskluzavka a drobnější zábavní prvky. Upraveno bude i okolí bazénů, ochozy a širší zázemí. Chceme se soustředit na trávníky. Koupaliště se hodně otevře, dřeviny, které byly mezi bazény, šly pryč. I kvůli bezpečnosti, aby plavčíkům nebránilo nic v rozhledu," dodává starosta.