Dobruška - Podzim, doba tmy a chladu, kdy se všichni choulíme do kabátů a očima hledáme místo, kde bychom se alespoň na chvíli zahřáli.

Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška. | Foto: SŠ-PVC Dobruška

Hledáme třeba i rozzářené okno, kam bychom nahlédli a vešli dovnitř. A najednou ho objevíme! Není jedno, ale je jich hned několik.



Patří Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška, která vás zve do tepla svých učeben a dílen.



Vcházíte a nestačíte se divit, co tu uvidíte a co mladí, na které se velmi často zlobíte pro jejich chování a vystupování, dokáží. Uvidíte tu ukázky prací studentů, vyrobíte si upomínkový předmět na CNC strojích a 3D tiskárně, vytisknete si svůj kalendář na multifunkčním tiskovém stroji a závidět budete techniku v multimediálních počítačových učebnách. A úplně nakonec ochutnáte čertovský špekáček a opékané kaštany z kovářské výhně.



Odcházíte, už je vám teplo a připadáte si jako ve snu. Ale nebyl to sen, byl to jenom pátek 4. prosince a sobota 5. prosince a ve SŠ – PVC pořádali od 9 do 17 hodin Den otevřených dveří!

