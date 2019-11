Z obrazových záznamů promlouvali k hledišti kina 70 lidé, kteří byli tzv. u toho a kteří se podíleli na tom, že sametová revoluce probíhala i v Dobrušce. Dělník tehdejšího Adastu, mašinfíra ČSD a další, ale především Jana Marco (tehdy Jana Petrová) - 23letá disidentka, jež stála u zrodu Občanského fóra v Praze a měla blízko k Václavu Havlovi, Alexandru Vondrovi nebo Stanislavu Pencovi a později se stala poslankyní parlamentu i mluvčí ODS.

Byla to ona, která přivážela do Dobrušky nejaktuálnější informace z centra dění v Praze, ale i ta, kdo přivezl sem, pod Orlické hory, herce Petra Čepka a Petra Nárožného.

A proč právě do Dobrušky? V době sametu žila v Křovicích (místní části Dobrušky), kde byla vdaná. „Domluvili jsme se v Občanském fóru a jezdili jsme s herci mimo Prahu, většinou do měst, k nimž jsme měli osobní vztah. Pro mě to byla Dobruška. Snažili jsme se zastoupit média a lidem napřímo říct, co se děje,“ dozvěděli se účastníci vzpomínkového večera.

Z promítacího plátna pak líčila, jak ponižující pro ni bylo mluvit s dělníky z Adastu skrze drátěný plot a jak ji v průběhu druhého revolučního týdne zatkla v Dobrušce policie: „Byl to můj poslední výslech v životě.“

Dana Ehlová