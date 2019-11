Doteky naděje, z. s. a Senioři ČR z.s., městská organizace Dobruška zvou na další Sousedské posezení, a to ve čtvrtek 21. listopadu od 16 hodin v Rýdlově vile v Dobrušce.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

„To naše listopadové posezení bude trochu jiné a budeme na něm při prohlížení fotek a pouštění videa vzpomínat na vše, co jsme si v tomto roce společně užili. Blíží se konec roku, a tak se patří trochu se ohlédnout za uplynulým časem. A je na co vzpomínat, takže se máte na co těšit. Občerstvení bude připraveno i tentokrát a na zahřátí se bude podávat voňavý punč. Těšíme se na další podvečerní posezení s vámi, tak nezapomeňte přijít,“ dodávají organizátoři.