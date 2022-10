„Těšili jsme se strašně moc. V Dobrušce se hraje florbal někdy od roku 1997 nebo 1998, od roku 2001 jsme přihlášeni do soutěží a nemůžeme hrát doma. Trénovali jsme tady na malých halách. Nedá se vyjádřit, jak moc nám nová hala pomůže do budoucna. Splňuje rozměry a máme v ní vše, co potřebujeme. Jsme nadšení a spokojení,“ popsal sekretář a předseda Florbalového klubu Dobruška Jan Černý

Lákadlo pro nové členy i fanoušky

Nadšení z nové haly jako by vybudilo i k co nejlepším výkonům. Všechny zápasy, které se v nové hale dosud odehrály, dopadly pro Dobrušku na jedničku. Možná zafungovala i divácká kulisa.

„Na první zápas přišlo asi 140 diváků, a to jsme to ani nikde nepromovali. Věřím, že až se do toho opřeme třeba i reklamou, lidi budou chodit. Na domácí zápasy, které jsme hráli v Rokytnici, Náchodě nebo Kostelci, s námi jezdili jen rodinní příslušníci a ti nejvěrnější fanoušci. Pomůže nám to i pořadatelsky, když nebudeme muset jezdit na místo o dvě hodiny dříve, abychom se tam vůbec dostali,“ pochvaloval si Černý.

Ten věří, že nové podmínky pro sportování přivábí i více zájemců o florbal. „Teď máme asi 180 členů, před covidem jich bylo kolem 240, pak přišel útlum. S novou halou nám ta čísla snad znovu porostou,“ dodal Černý.

Nejmodernější na Rychnovsku

První zápasy v nové hale se odehrály už 10. září, den po kolaudaci. Návrh její podoby se zrodil v plzeňském Architektonickém studiu Hysek. Náklady na výstavbu se vyšplhaly lehce přes 100 milionů korun.

„Získali jsme dotaci 30 milionů korun z ministerstva pro místní rozvoj a 2 miliony korun od Královéhradeckého kraje, zbytek šel z vlastních zdrojů - bez úvěru. Naše hala je nyní nejmodernější v celém rychnovském okrese,“ řekl dobrušský místostarosta Miroslav Sixta.

Sportoviště disponuje hřištěm o velikosti 40 x 20 metrů a světlou výškou 10 metrů, tribunou pro téměř dvě stovky diváků, zrcadlovým sálem, klubovnou, osmi šatnami a jednou další pro rozhodčí.

Kdo se z tohoto zázemí může těšit? „Začal bych školami - Základní školou Pulická, která je s halou propojena v prvním patře spojovacím krčkem a bez tělocvičny byla několik let. Pak gymnázium, které je také v tomto komplexu nyní již tří budov. Tělocvična již nevyhovovala, byla postavená někdy v 50. letech. A třetí školou je Podorlické vzdělávací centrum, které rovněž nemělo žádnou tělocvičnu a od nové haly je vzdálené asi jen 200 nebo 300 metrů,“ vyjmenoval místostarosta.

Zhruba od čtvrté hodiny odpolední potom hala slouží sportovním oddílům. Vedle toho florbalového, který má v Dobrušce asi nejširší základnu, k nim patří badmintonisté, futsalisté, ale i moderní gymnastky či oddíl karate. „Samozřejmě se tam budou provozovat další sporty. Je to vytížené opravdu hodně,“ dodal Miroslav Sixta.