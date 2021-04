Dobruška se do příštího léta dočká nové sportovní haly za 96 milionů

/FOTO/ Třeba až do 35 kilometrů vzdálené Rokytnice musely doposud dojíždět dobruští florbalisté, v domovském městě jim potřebné zázemí chybí. To se ale změní. Příští rok se nejen oni, ale i další místní sportovci a školáci dočkají nové moderní sportovní haly. Od prvního impulsu pro její výstavbu přitom uplynulo už osm let.

Vizualizace nové sportovní haly. | Foto: archiv města Dobruška

"Vysoutěžena nakonec byla za více než 96 milionů korun, město obdrželo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 30 milionů korun. Na základní kámen poklepeme 12. dubna a výstavba potrvá 13 měsíců. Hala vyroste v sousedství Základní školy Pulická a gymnázia," říká místostarosta Dobrušky Miroslav Sixta. Stěžejní má být její využití právě pro zmíněné školy a také pro Podorlické vzdělávací centrum. "Gymnázium má malou, nevyhovující tělocvičnu a základní škola Pulická nemá vůbec žádnou, na cvičení je tam přestavěná jen jedna třída. S budovou Základní školy Pulická bude budova haly spojena nadzemním spojovacím krčkem, takže se do ní žáci dostanou suchou nohou," upozorňuje dobrušský místostarosta. Součástí zázemí bude také osm šaten, malý sál pro fitness cvičení či stolní tenis a také prostory pro příležitostné občerstvení - bufet. FOTO: Šestiletá Lili z Opočna pomáhá zvířatům v královédvorské zoo Přečíst článek › Nové kryté sportoviště nabídne nejen školám velkou hrací plochu, která doposud ve městě chyběla, o rozměrech 20krát 40 metrů. "Jsou to standardní rozměry pro hraní florbalu nebo futsalu. Bez nich se soutěžní utkání nedají hrát. Futsalisté z Dobrušky, kteří hrají krajskou ligu, dojíždějí například od Smiřic. Největší členskou základnu v Dobrušce má pak spolu s fotbalem florbal. Ani florbalisti nemohli pořádat soutěžní utkání v Dobrušce, nejčastěji hráli v Rokytnici v Orlických horách, Náchodě, ve Rtyni v Podkrkonoší. Byla to pro ně zajížďka. A dospělí tam jezdili i trénovat," vysvětluje Miroslav Sixta. Jak dodává, nová hala pomůže rovněž volejbalistům a badmintonistům. I jim díky dostatečné výšce stropu umožní soutěžní utkání: "V Dobrušce hrajeme první badmintonovou ligu. Doteď badmintonisté využívali díky výjimce tělocvičnu průmyslovky, ale zápasy museli hrát například v Hradci Králové nebo v Rychnově."

