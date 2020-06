První, vskutku sváteční akcí, bude slavnostní křest knihy Radoslav Brzobohatý - František z Dobrušky, jejímž autorem je Pavel Taussig. Stane se tak v neděli 14. června po 18. hodině ve velkém sále Společenského centra - Kina 70. Krátce předtím si budou moci první zájemci knihu také zakoupit a na závěr večera si ji nechat podepsat.

Spojení František z Dobrušky v titulku připomíná nezapomenutelnou roli Radoslava Brzobohatého ve veleúspěšném televizním seriálu F. L. Věk. Právě ona ho přivedla do Dobrušky, kde se v roce 1972 zúčastnil otevření rodného domku F. V. Heka. O několik desítek let později zde převzal i zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj města. Jeho vztah k Dobrušce se odrazil i v udělení čestného občanství, jež však bohužel nepřevzal osobně, neboť ve stejný den odešel do hereckého nebe.

Pozvání na slavnostní křest nové knihy přijal hercův syn Ondřej Gregor Brzobohatý, který text obohatil krátkými vzpomínkami. Mezi hosty dále nebude chybět herečka Marie Drahokoupilová nebo výtvarnice a autorka dnes už legendárních filmových plakátů Olga Vyleťalová.

Dana Ehlová