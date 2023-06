Dobrušský pěvecký sbor Vlasta se proměnil v andělský. Děkoval své dirigentce

Dana Ehlová

/FOTO, VIDEO/ Již dvacet let vede ženský pěvecký sbor Vlasta, který má bohatou historii, neboť vznikl v Dobrušce v roce 1881, bývalá učitelka češtiny na základní škole Dana Friedová. Navíc v následujícím roce to bude již 50 let, co se sborem zpívá.

Sbor své "šéfové" přichystal překvapení. | Foto: Dana Ehlová