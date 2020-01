Úřad na jednom místě? V Dobrušce do roku 2021

Město v pohybu. Takový přídomek by si zasloužila Dobruška. Lidé se tu totiž při vyřizování více záležitostí najednou na městském úřadu doposud pořádně naběhali. To by se postupně mělo změnit. I když to jde pomaleji, než se původně předpokládalo. Před rokem převzalo město Dobruška od Univerzity Karlovy budovu, kam se celý úřad přestěhuje.

Dobruška - městský úřad. Ilustrační foto. | Foto: Miroslav Sixta

„Pro lidi je komplikované, že úřad je tady v šesti barácích. Někdo by mohl argumentovat, že nové sídlo bude mimo centrum, ale není to odsud daleko a blízko je i sídliště," argumentoval na podzim roku 2018 Miroslav Sixta, současný místostarosta Dobrušky. Tehdy se mluvilo o tom, že by se úřad přestěhoval už během roku 2019. V současné době jsou hotové stavební úpravy zadního křídla druhého podlaží. "V závěru loňského roku došlo k přestěhování kanceláře místních poplatků, pohřebnictví a výběru pokut, v polovině ledna se do nových prostor přemístil odbor Obecní živnostenský úřad. Postupně dojde k úpravám dalších částí budovy. Prioritní akcí je příprava instalace výtahu a dále příprava rekonstrukce zadního křídla třetího podlaží," popisuje postup prací starosta Dobrušky Petr Lžíčař. V průběhu letošního roku se plánuje postupné stěhování odboru finančního a školského, odboru rozvoje města a oddělení informatiky. Zadní křídlo prvního podlaží projde náročnou stavební úpravou prostor pro evidenci obyvatel, vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů a matriku. Další stavební úpravy čekají všechna tři podlaží předního křídla budovy. V prvním podlaží vznikne registr vozidel a registr řidičských průkazů, v druhém bude agenda přestupků a prostory ve třetím podlaží budou upraveny pro vedení města - starostu, místostarostu, tajemníka, sekretariát, právníka a BOZP. "S postupným dokončováním stavebních prací v budově bude průběžně probíhat stěhování příslušných odborů a oddělení. Předpokládaný termín kompletního ukončení stěhování je v roce 2021," dodal starosta.

