Jak jinak si vysvětlit situaci, kdy více než 10 hodin po nařízení povinné ochrany dýchacích cest na veřejnosti, se najdou lidé, kteří se v centru Dobrušky pohybují bez roušky, respirátoru či alespoň šátku na obličeji, a ještě se vehementně domáhají vstupu do lékárny. Právě takovou bezohlednost zažili 19. března dopoledne lékárníci obou lékáren na náměstí F. L. Věka, stejně jako personál v prodejně potravin.

A nejenže si tihle zákazníci nechránili své dýchací cesty, ještě byli vulgární k těm, co jim vysvětlovali, že takto do lékárny ani do samoobsluhy zkrátka vpuštěni nebudou. Je přitom paradoxem, že mezi nezodpovědné patří především příslušníci starší generace, kteří by se měli nejvíce chránit.

Dana Ehlová