/FOTO, VIDEO/ Jiří Šlitr, hudební skladatel, instrumentalista, zpěvák, herec, ilustrátor, výtvarník a rodák ze Zálesní Lhoty, dnes součásti obce Studenec, by se na začátku letošního roku dožil 100 let. Jeho jméno má v našem regionu velký zvuk, vždyť v roce 1943 maturoval na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou, kde se skupinou studentů také založil Rychnovský dixieland. Při příležitosti kulatého výročí se koná v malém sále Kina 70 v Dobrušce pozoruhodná výstava Šlitrových obrazů a grafik.

Dominika Křesťanová o svém otci Jiřím Šlitrovi na vernisáži jeho obrazů a grafik v Dobrušce. | Video: Dana Ehlová

Vernisáž se uskutečnila 6. května a byla jí přítomna umělcova dcera Dominika Křesťanová, pozvání přijal i Tomáš Chrtek, starosta Studence.

Většinu vystavených exponátů zapůjčila právě Dominika Křesťanová, která během slavnostního úvodu poznamenala: „Jiří Šlitr původně toužil být výtvarníkem, to, že se nakonec věnoval hudbě a divadlu, se stalo tak nějak mimochodem. Několikrát se ucházel o studium na Akademii výtvarných umění, zřejmě to ale nikdy nevyšlo. Myslím si, že my můžeme být rádi, protože díky tomu i díky neuvěřitelné píli si vytvořil svůj vlastní styl.“

Její slova v plné míře potvrzují originální obrazy i náměty, karikatury nebo kresby vystavené v Dobrušce.

Výstava je veřejnosti přístupná v provozní době kina do 26. května.

