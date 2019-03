Dobruška - Na nebezpečném úseku hlavního tahu z Náchoda do Rychnova nad Kněžnou přibude v Dobrušce nový kruhový objezd. Má zlepšit dopravní situaci, ale pro řidiče bude znamenat během výstavby komplikace.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Fanta

Vysoký počet nehod řadí hlavní tah z Náchoda do Rychnova nad Kněžnou k nejnebezpečnějším silnicím v kraji. Denně tudy projede enormní množství kamionů i osobních aut se zaměstnanci mířícími do kvasinské automobilky a zpět. V blízkosti nebezpečného úseku v Dobrušce se přitom nachází i základní škola. Zlepšit situaci tam má nový kruhový objezd v místě současné křižovatky u benzinky. Stavbaři se do jeho budování pustí už v pondělí 18. března.