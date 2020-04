"Naše učitelka z gymnázia Iva Bořková, která je zároveň výchovnou poradkyní, nás na základě žádosti města oslovila , jestli bychom nechtěli dělat operátory na krizové lince. Začala fungovat po uzavření škol v pondělí 16. března. Obstaráváme ji tři ze dvou tříd maturitního ročníku. Většinou nám to vychází tak, že jsme tu každý třikrát do týdne, na půldne nebo celý den, podle toho, jak se domluvíme," vysvětlila v rozhovoru devatenáctiletá studentka Kateřina Dušková.

Volají lidé hodně na krizovou linku?

Hodně záleží na tom, jaký je den. Pondělí bývá takové nejintenzivnější, lidé si po víkendu hodně objednávají nákupy, linka slouží hlavně starším lidem. Řeší se i dovoz roušek do jejich domovů a dezinfekce, kterou Rychnov nabízí, nebo vyzvednutí léků v lékárně, aby nemuseli vycházet ven mezi ostatní a snížilo se tak riziko nákazy.



Jak se dá skloubit role operátorky krizové linky a maturantky? Jak se zvládáte studium a jak komunikujete s vyučujícími?

Úkoly do školy dostáváme zadané elektronicky a elektronickou cestou je také plníme. Tím, že nechodíme do školy, musíme se k učení donutit doma, což pro mě není ideální. Ale musíme. I když vlastně nevíme, jestli maturita bude, nebude, kdy bude, není to jasné, ale nemůžeme to podcenit.



Já osobně si myslím, že bychom maturitu skládat měli. A když třeba nevolá tolik lidí na krizovou linku, můžeme se učit i tady, dá se to. Při přípravě na maturitu mi to nevadí a jsem ráda, že můžu pomoci. Vím, že tady spolupracuje také spousta dobrovolníků ze skautu, kteří roznášejí nákupy nebo jinak pomáhají.



Už jste se dočkali nějakého poděkování?

Už jsem měla pár telefonátů, kdy lidé vůbec nic nepotřebovali, ale děkovali, že toto krizovou linku vůbec provozujeme.