Že v tomto čase houby opravdu rostou, se přesvědčí návštěvníci výstavy Houby Podorlicka, která se uskuteční od 16. do 19. září v ekocentru A Rocha Keithe Morrise v Dobrém.

Rostou. | Foto: Deník/Dana Ehlová

Oficiálně bude zahájena v 17 hodin. Ještě předtím však dojde k identifikaci všech donesených exponátů za účasti mykologů. Hned na úvod je připravena zajímavá přednáška mykologa Libora Tmeje k vystaveným druhům. V pátek od 9 do 17 hodin očekávají organizátoři zájem jak veřejnosti, tak i škol, v sobotu bude opět otevřeno od 9 do 17 hodin, v neděli pak od 13 do 17 hodin.