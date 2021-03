Na dobré cestě ke zvládnutí současné vlny pandemie je podle všech ukazatelů aktuálně hradecký kraj. Už druhý týden po sobě postupně klesají přírůstky nově nakažených. V porovnání s předchozím týdnem je to asi o 15 procent. A co je ještě důležitější - po více než dvou měsících začal konečně pomalu klesat i počet hospitalizovaných pacientů.

Očkování pomalu zrychluje



V poslední době pomalu zrychluje také tempo očkování. Ve všední den dostane vakcínu v průměru asi 1600 iidí v kraji. Kromě očkovacích míst u nemocnic k tomu pomáhá i postupné zapojení praktických lékařů. Těch už začalo očkovat zhruba šest desítek, byť zatím vzhledem k nedostatku vakcín spíš symbolickými počty vakcín. Například ve čtvrtek praktici proočkovali v součtu 366 dávek. Od dubna by mělo očkovat praktiků 215 a zvládnout by měli proočkovat až 50 tisíc dávek měsíčně. Vše ale záleží na počtu dodaných vakcín.

Podle hejtmana Martina Červíčka (ODS) byly nemocnice na hraně lůžkových kapacit od poloviny prosince až do minulého týdne. A to přesto, že počet covidových lůžek v kraji se od podzimu zvýšil z 300 na více než sedm stovek. „Zhruba měsíc jsme si museli pomáhat i převozy do jiných regionů. Teď už to třetím týdnem zvládáme sami. Jiné kraje se teď potýkají s tím, co my jsme zažívali poslední dva měsíce,“ řekl Červíček a dodal, že hradecký kraj je nyní v případě potřeby připraven pomoci jiným regionům a oplatit jim tak pomoc z minulého měsíce. Vyhráno však ještě není ani v našem kraji. Tlak na nemocnice je nadále vysoký. Například ve Fakultní nemocnici Hradec Králové je aktuálně hospitalizováno 205 pacientů s onemocněním covid-19. Z toho 62 je podle lékařského náměstka nemocnice Zdeňka Tušla ve vážném stavu. Přesně před měsícem bylo v největší nemocnici v regionu covidových pacientů téměř 230. Zlepšení situace je tak zatím jen velmi pozvolné a bude potřeba ještě minimálně několik týdnů k tomu, aby si zdravotníci mohli aspoň trochu vydechnout.

Opatrný optimismus se šíří i z krajských nemocnic. „V pátek dopoledne v nich bylo hospitalizovaných 294 pacientů s covidem-19, z toho 60 na JIP. Situace ve všech nemocnicích je stabilizovaná,“ popsal aktuální situaci mluvčí krajského úřadu Michal Friček. Ještě v pondělí leželo v krajských nemocnicích 318 pacientů s koronavirem. „Již druhý týden zůstává volná kapacita JIP lůžek pro covidové pacienty v objemu zhruba 10 procent a obdobně je tomu i u těch lůžek, která jsou pro ostatní případy,“ potvrdil zlepšení hejtman Červíček.

V systému PES, podle kterého se dříve řídila protiepidemická opatření, se Královéhradecký kraj dokonce po dlouhé době dostal na úroveň třetího stupně. Index rizika je zde na 60 bodech. Na nižším čísle byl naposledy 5. prosince loňského roku. Lépe než hradecký kraj je na tom podle systému PES aktuálně pouze Praha.V posledních dnech se výrazně více lidí uzdraví než nově nakazí. Klesá tak počet aktivních případů. Aktuálně je v kraji nakažených přes sedm tisíc lidí, nejméně od začátku roku. Celkem už covid prodělala téměř pětina populace hradeckého kraje.