Do věže i do podzemí nahlédnou návštěvníci kostela sv. Prokopa v Přepychách

/FOTO/ Už pět let se obcí Přepychy nese hlas zvonu sv. Jiří, který pro zdejší kostel odlil Petr Rudolf Manoušek. Do zvonice kostela, ale i do blízkých podzemních chodeb se lidé budou moci opět podívat 3. června.

Týden kostelů zavedl do svatostánku v Přepychách i v loňském roce. | Foto: obec Přepychy