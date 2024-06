V úterý 4. června odpoledne zavítá do Týniště nad Orlicí Mírový běh. Tradice štafetového běhu s hořící pochodní byla založena už v roce 1987.

Sri Chinmoy, zakladatel Mírového běhu. | Foto: archiv pořadatelů Peace Run

V Týništi nad Orlicí se ve spojení s tímto během mohou těšit děti i dospělí na program, který začne ve 14.30.

„Místo setkání s běžci je u I. stupně Základní školy. Jde o štafetový běh s hořící pochodní založený v roce 1987. Mezinárodní tým běžců má připraven program pro děti a veřejnost. Přijďte uvítat běžce a užít si příjemný program,“ zvou na akci webové stránky města Týniště nad Orlicí.

Mottem je: S Mírovou pochodní od srdce k srdci.

„Přidejte se ke štafetě přes Česko. Trasa Mírového běhu 2024 v ČR měří více než 700 km. Začíná 27. května na slovenské hranici v Beskydech, dále vede přes Moravu do Východních Čech, přes Polsko do Šluknova, kde překračuje 13.června hranici s Německem. Tato trasa je součástí evropského Peace Runu, který zahájil 6. března papež František ve Vatikánu. Pokračuje celkem 8 měsíců přes většinu evropských zemí a končí v říjnu v Maďarsku,“ stojí v tiskové zprávě pořadatele.

Štafetový běh Peace Run s hořící pochodní prý proběhl už přes více než 150 zemí světa: „Tato výjimečná sportovní a společenská událost se koná od roku 1987 a je slavnostně zahajována před budovou OSN v New Yorku. Odtud mezinárodní tým běžců přináší planoucí pochodeň míru a harmonie na všechny kontinenty. Tímto způsobem si každoročně předá pochodeň z ruky do ruky přes milion lidí. Hlavní myšlenkou a jediným cílem tohoto projektu je posilovat atmosféru dobré vůle, přátelství a porozumění mezi lidmi a národy bez ohledu na politickou, kulturní, náboženskou nebo etnickou příslušnost.“

S Mírovou pochodní můžete běžet, nebo ji na chvíli podržet a vložit do ní své přání pro ostatní.

„Přidáte se tak k mnoha významným osobnostem a k milionům lidí na celém světě, kteří již pochodeň drželi. Peace Run nepropaguje ani nepodporuje žádné konkrétní náboženství nebo politický názor. Snaží se podporovat svobodu, toleranci, porozumění ve společnosti a zodpovědnost každého člověka,“ dodávají pořadatelé.

Zmiňují také historii této tradice, kterou založil atlet, filozof a umělec Sri Chinmoy (1931-2007). Mírovou pochodeň pozvedli osobnosti jako Václav Havel, Petr Pavel, Michail Gorbačov, Nelson Mandela, Matka Tereza, papež František, Carl Lewis, Emil Zátopek, Dana Zátopková, Martina Navrátilová, Pavel Šporcl a další.

Mírový běh zamíří i do dalších měst v Královéhradeckém kraji. V úterý pozdě odpoledne dorazí do Hradce Králové, další den odsud do Trutnova a ve čtvrtek z Trutnova do Broumova. Další zastávkou pak bude Harrachov v Libereckém kraji.

Mapa trasy Mírového běhu.Zdroj: Peace Run

