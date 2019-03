Zatímco jiná města a obce na Rychnovsku na zahájení stavby obchvatů stále netrpělivě čekají, u dopravou zahlceného Opočna práce začaly. Kolaudace prvního úseku za 130 milionů korun se předpokládá už v příštím roce. V okolí stavby se však řidiči nyní musí vypořádat s dopravními omezeními.

„Na výjezdu z Opočna směrem na Dobrušku byly instalovány semafory, které řídí dopravu, jež je svedena do jednoho pruhu. Asi sedmdesátimetrový úsek bude částečně uzavřen do 30. června kvůli stavbě opěrné zdi pro obchvat. Další omezeni řidiče čeká u Jordánku, kde je do 30. června instalováno přechodné dopravní značeni v souvislosti s pracemi na obchvatu,“ uvedla referentka Informačního centra v Opočně Tereza Hoderová.

Na trasu budoucího obchvatu se vrátili také archeologové. Ti při podzimním průzkumu lokalizovali tři místa, která by mohla skrývat archeologické nálezy. Pravě na těchto místech začala stavba obchvatu. Stavební firma zde provedla skrývku za archeologického dozoru, který zajišťují Martina Bekova a Miloš Bernart z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. V polovině března byla odkryta dvě z lokalizovaných míst. Na prvním místě už neobjevili žádné další nálezy.

„V podzimním povrchovém průzkumu se tak mohlo jednat o nálezy, které byly například přesunuty orbou z jiného místa. Na druhém místě se nyní nalezlo již třicet objektů a odkrytí třetího místa nás teprve čeká,“ sdělila Martina Beková.

Co konkrétně zmíněné tři desítky objektů ukrývají, odhalí archeologové během příštích několika dnů.

U navazující druhé etapy obchvatu se předpokládají náklady ve výši 177 milionů korun, délka úseku je 1,467 km. V současnosti je požádáno o financování z Integrovaného regionálního operačního programu.

Amatérští hledači „loví“ poklady

Už v průběhu předběžného průzkumu tým zaškolených spolupracovníků rychnovského muzea zkoumal celou trasu za pomoci detektoru kovů. Momentálně však do míst vyrážejí i amatérští hledači pokladů s detektory bez jakéhokoliv oprávnění.

„Kamarádka tam teď také našla nějakého Rusa nebo Ukrajince, jak tam něco hledal. Nemyslíme si, že by nám něco ukradli, máme terén docela prochozený, ale plochu ničí. Bohužel nám kolem lidé drandí i na čtyřkolkách, je jim všechno jedno. Nyní stavbyvedoucí všechno oplotil, umístili jsme tam cedule a jsme domluveni na spolupráci s městskou i státní policií, takže pevně doufáme, že se to zlepší,“ dodala Martina Beková.

Muzeum předalo policii seznam osob řádně spolupracujících s muzeem. Ostatní budou z plochy vykázáni a poškozování archeologických situací s nimi bude řešit policie.