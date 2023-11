Do tmy v Přepychách září strašáci, hlava šaška i dýňový Mickey Mouse

/FOTO, VIDEO/ Walt Disney by na tou výzdobou jistě zaplesal a byl by to jistě hezký dárek ke stému výročí zrození jeho studia. Ani tentokrát se při soutěži o nejkrásnější výtvor z dýní v Přepychách na Rychnovsku fantazií nešetřilo. Mezi soutěžními kousky, které v těchto dnech krášlí přepyšskou náves, je dokonce jedna z nejznámějších disneyovských postaviček - Mickey Mouse.

Porovnejte loňská soutěžní díla s těmi letošními. | Video: Deník/Jana Kotalová