Do školy sněhovým tunelem? I takové bývaly zimy v Deštném v Orlických horách

/OBRAZEM/ Drsná, bohatá a dlouhá, taková bývala zima v Orlických horách. Jak připomíná publikace Deštné v Orlických horách na starých pohlednicích, sníh tu ležel od začátku října až do konce března. A občas přinášela taková zima řadu starostí, třeba, když vánice zasypala v Deštném pekařství nebo vstup do školy. Aby se vůbec děti do ní dostaly, místní museli prokopat vysokou sněhovou bariérou tunel.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zima 1929. Obrovská závěj mezi koloniálem Michel a budovou nové školy v Deštném v Orlických horách. | Foto: Z publikace Deštné v Orlických horách na starých pohlednicích