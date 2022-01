A občas přinášela taková zima řadu starostí, třeba, když vánice zasypala v Deštném pekařství nebo vstup do školy. Aby se vůbec děti do ní dostaly, místní museli prokopat vysokou sněhovou bariérou tunel. Pořádná bílá peřina pokryla také cesty a obec tak zůstala na dlouhé dny odříznutá od veškerého dopravního spojení. Vraťte se s námi do těchto časů prostřednictví historických snímků.