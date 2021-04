Základní škola Svatopluka v Čecha v Chocni využije k antigennímu testování prostory sportovní haly, která má samostatný vchod. „Byli bychom rádi, kdyby rodiče děti z 1.–3. tříd doprovázeli a pomohli jim s výtěrem nosu. Na ploše bude rozmístěno celkem sedm testovacích míst a židle v předepsaných rozestupech, na kterých žáci počkají na výsledek testu,“ vysvětlila ředitelka Zdena Müllerová. Testovat se ve škole bude každé pondělí a čtvrtek. „V hale se děti nejprve otestují a teprve potom budou moct projít spojovací chodbou do šaten školy a následně do učebny, pokud bude test negativní, nebo je převedeme do izolační místnosti, kde počkají na rodiče, pokud bude antigenní test pozitivní,“ dodala. Žáky, kteří nastoupí do ranní školní družiny, otestují vychovatelky hned brzy ráno.

Ne všichni rodiče však podle ředitelky Müllerové s antigenním testováním dětí souhlasí. Škola se tak snaží o dialog s rodiči. „Na webové stránky jsme umístili informace k rotační prezenční výuce 1. stupně včetně videonávodu k testování, aby rodiče viděli, že se skutečně nejedná o invazivní zásah,“ popsala Mullerová. Negativní ohlasy na povinné testování má také ředitel základní školy v Klášterci nad Orlicí Radim Horňák. „Zaznamenal jsem i striktně odmítavý postoj rodiče k testování dítěte,“ řekl Deníku. Naopak Základní škola v Dolní Čermné má k návratu dětí do škol jen kladné ohlasy. „K testování a rotaci žáků mají rodiče hodně dotazů. Vysloveně proti zatím nikdo nebyl,“ uvedlo vedení školy.

Například rodina Liškových v Chocni svou nejmladší dceru do školy rozhodně pošle. Sedmiletá Karolína by tak v pondělí měla do první třídy konečně nastoupit. „My všichni jsme koronavir měli už dvakrát, strach z případné možné nákazy proto nemáme. Testování nám nevadí a chápeme to. Naopak jsme rádi, že Kája půjde do školy, protože pro ni bude výuka mnohem jednodušší,“ vysvětlili.

S rouškou nebo bez?

Podle plánu se od pondělí 12. dubna do škol však vrací pouze předškoláci a žáci prvního stupně základních škol. V mateřinkách pro děti povinnost nosit roušku či respirátor neplatí. Ochranný prostředek k zakrytí úst ale musí mít jak pedagogičtí, tak nepedagogičtí pracovníci. Na prvních stupních základních škol by žáci měli mít nasazenou alespoň chirurgickou roušku. Většina škol v kraji už v minulém roce instalovala další hygienická opatření jako například automatické dezinfekční stojany nebo třeba dávkovače s mýdlem a dezinfekcí na toaletách. „Od února testujeme antigenními testy zaměstnance školy, zajišťujeme z vlastních zdrojů pro zaměstnance kvalitní nanoroušky i nanorespirátory, pro žáky i učitele jsme během první vlny koronavirové pandemie koupili ochranné štíty,“ řekla deník Zdena Müllerová.

Základní umělecké školy budou v režimu jeden na jednoho



Postupné rozvolňování se týká také základních uměleckých škol. Od pondělí bude možný výuka jednoho žáka s jedním pedagogickým pracovníkem. Výuka zpěvu však v základních uměleckých školách možná nebude.



Do škol by se rádi vrátili také někteří starší žáci, kterým by povinné testování nedělalo žádný problém. „Nevadí mi ani roušky a respirátory, ani antigenní testování. Kdybych já měl možnost jít do školy, tak bych šel s radostí,“ řekl Martin Malínek, který je žákem devátého ročníku Základní školy Třebovská v Ústí nad Orlicí. Jeho spolužák už se na návrat do školy také těší, povinné testování by však raději podstoupil odběrem vzorku ze slin. „Jsem připravený na návrat do škol. Roušky a respirátory mi nevadí. A testy by mi nevadily, pokud by to nebyly ty, kde vám strkají vatovou tyčinku do nosu,“ uvedl Saša Klíž.