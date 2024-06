/FOTO, VIDEO/ Bezbariérový přístup získal barokní Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou jako jedna z mála takovýchto památek. Návštěvníci s hendikepem se budou moci podívat díky nově vybudovanému výtahu jak do expozic zámku včetně zámeckého kostela, tak na výstavy pořádané Muzeem a galerií Orlických hor, které tu sídlí.

Andrea Kolowrat Krakowská. | Video: Deník/Jana Kotalová

Do prvního patra do zámeckých interiérů vede schodiště a ještě více schodů našlapou příchozí do expozic Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. To bylo také důvodem, proč návštěvníci s pohybovým omezením neměli možnost si prohlédnout plno zdejších zajímavostí a výstavy. V letošní sezoně se však dočkají, do prvního i druhého patra zámku je pohodlně vyveze výtah.

S lehkou pomocí to zvládne každý vozíčkář

A nebyl to jediný prvek bezbariérového řešení. Spolupracoval na něm i Martin Šabata, který je už několik let upoután na invalidní vozík.

„Zámek je lehce přístupný a také záchody. Zámek i kostel je nádherně opravený a všechny výstavní prostory jsou pěkné. Je tady kupa věcí, které se tu dají zhlédnout. Myslím, že se tu pro vozíčkáře udělala kupa práce a doufám, že nebude jediná v Královéhradeckém kraji. Jsem rád, že k tomu majitelé zámku přistoupili a zpřístupnili ho imobilním občanům. Myslím si, že s lehkou pomocí to zvládne úplně každý vozíčkář,“ svěřil se se svou zkušeností Martin Šabata.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Investice vyšla na více než 5 milionů korun, přičemž 2,5 miliony přispěl Královéhradecký kraj.

„Zprovoznění výtahu na rychnovském zámku je pro nás velkým krokem v naplňování našeho cíle zpřístupnit kulturní památky všem občanům a návštěvníkům kraje. Jsme přesvědčeni, že tato investice přispěje k dalšímu rozvoji zámku i naší galerie a přivede do Rychnova ještě více návštěvníků, kteří si zde budou moci vychutnat jedinečnou atmosféru a historii Orlických hor a Podorlicka,“ uvedla Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Nový výtah je součástí projektu bezbariérových úprav zámku, který zahrnoval také instalaci schodišťové plošiny a úpravu vstupních prostor pro snadnější a pohodlný přístup návštěvníkům se sníženou pohyblivostí. Na prvním nádvoří pak byly vybudovány bezbariérové toalety.

„Je to pro nás významná investice, kterou chceme dát najevo, že nám záleží na tom, abychom prostory našeho zámku otevřeli ještě širší veřejnosti. Věřím, že bezbariérovost ocení nejen vozíčkáři, ale i lidé s jinak omezenými možnostmi pohybu nebo senioři. Velmi si vážíme podpory Královéhradeckého kraje a vzájemné spolupráce. Moje děti před lety byly ve školce na Láni a tam měly hendikepované děti, které byly také na vozíku. Děti jsou samozřejmě ještě lehké,“ vzpomíná Andrea Kolowrat Krakowská, kdy je bylo možné vynést.

Novinku přivítají i senioři

„Kvůli tomu vím, jak je to komplikované a teď samozřejmě máme velkou radost. Často tu máme staré lidi, kteří chodí špatně a pro ně je to také problematické. Teď můžou bez problémů hned do prvního patra do expozice. Udělali jsme tam rampy. Dnes už je přístupná celá expozice, spojovací chodba, cesta do kostela a celý kostel,“ doplňuje.

Výtah by veřejnost mohla začít využívat do 10 dnů, čeká se pouze na potvrzení od hasičů. Běžně jím bude možné se dostat do druhého patra, kde jsou výstavní prostory. Pokud si chce vozíčkář prohlédnout zámecké interiéry v prvním patře, je třeba se informovat o použití výtahu na pokladně, aby se v prvním patře mohl připojit ke skupině.

„Otevření výtahu je pro nás velká věc. Je to pro nás v podstatě splněný sen, protože pro nás bude znamenat nejenom to, že se k nám dostanou hendikepovaní nebo lidé ve špatné fyzické kondici. Zároveň je to velká pomoc i pro naše kolegy muzejníky, protože většinu těch výstav, které tu tvoříme, tvoříme z exponátů, které sem každý rok několikrát do roka stěhujeme. Takže ten výtah je pro nás obrovské ulehčení naší práce. Mnohdy to jsou velmi těžké exponáty, obzvlášť když se jedná třeba o výstavu soch, tak to je naprosto neoddiskutovatelné. A stěhovat všechen ten materiál po tom úzkém točitém schodišti bylo mnohdy opravdu velmi náročné,“ pochvaluje si umístění výtahu i ředitel Muzea a galerie Orlických hor Tomáš Zelenka.

Kolowratský zámek spolu s průčelím kostela Nejsvětější Trojice prošel během několika minulých let velkou obnovovací kúrou a i pro letošní rok nabízí několik novinek. Patří k největším a nejkrásnějším barokním komplexům v Čechách. Zajímavé jsou pak také výstavy Muzea a galerie Orlických hor, které si tu zájemci mohou prohlédnout.

