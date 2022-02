"Přijďte si k nám první prázdninový den vyzkoušet zdarma přístrojové potápění pod dohledem zkušených instruktorů," zvou provozovatelé na pondělí 21. února od 10.30 do 12.30 a od 16.30 do 18.30.

V tentýž den se do Plaveckého bazénu v Rychnově nad Kněžnou ponoří i mořské panny, a to ve čtyřech blocích od 10.30, 11.30, 16.30 a 17.30, v každém z nich je místo pro osm dětí. Do líbivých kostýmů s ploutví se mohou obléknout plavkyně od sedmi let, přihlásit se lze na webových stránkách bazénu.

Zajímavé programy přichystaly domy dětí a mládeže, ten kostelecký láká na paintball, parkour, kin-ball, výlet, na lyže i florbalový turnaj. Rychnovské Déčko připravilo na jarní prázdniny nabídku pro milovníky, tance, vaření, detektivek, zábavu v bazénu i při bowlingu a také tady dojde na výlet. Kdo chce, může se vypravit na výlety rovněž s týnišťským domem dětí a mládeže nebo si užít jeho Sluníčkohrátky. Kvasinská knihovna pak přichystala na pondělí 21. února program pro tvořivé a ve čtvrtek si přijdou na své v tělocvičně zdejší školy děti při pohybových aktivitách a soutěžích.