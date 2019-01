Rychnovsko - Rubrika palec dolú.

Sněhová kalamita zasáhla i železnici. | Foto: DENÍK/Miloslav Dostálek

„Předpokládala jsem, že na trati bude nějaký problém, a tak jsem se do Prahy vydala vlakem v sedm hodin místo v pět,“ popsala nepříjemnou cestu vlakem Marie Horáková, která jako každé pondělí i tento týden mířila do Prahy do školy. „Když jsem si na rychnovském nádraží kupovala lístek, ptala jsem se, jaká je situace a jestli je už trať odklizená a volná. Paní mě upozornila na pouhé čtvrthodinové zpoždění. Už v Častolovicích však vlak stál dvě hodiny. Myslím, že zaměstnanci ČD jsou buď nedostatečně informováni o situaci v jednotlivých stanicích, anebo se snaží prodat cestujícím lístek za každou cenu. Do Prahy jsem cestovala sedm hodin, do školy jsem dorazila před koncem vyučování, takže úplně zbytečně. Kdybych věděla, jak to vypadá v Častolovicích, vůbec bych se na cestu nevydala,“ vyprávěla Marie Horáková. (ira)