Těšte se na Říčkovský masakr!



Fyzičku malých i velkých borců pořádně prověří v sobotu 3. září Říčkovský masakr. Jde o další ročník tradičního výběhu do černé sjezdovky."Pro dospělé vede trasa závodu od budovy vleku po Slalomce až ke Skibaru Zakletý, na děti čeká kratší trať pod průsekem bývalé kotvy," uvádějí pořadatelé.Přihlásit se do soutěže lze na místě od 8.30 do 9.30. O půlhodiny později odstartuje dětská kategorie, v 10.30 kategorie dospělých.