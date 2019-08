Provozovatelé potštejnských památek si na malou návštěvnost nestěžují, lidé si k nim i přes dopravní komplikace cestu našli.

„Pro osobní auta byla uzavírka jednoduše objízdná, takže se to na návštěvnosti neprojevilo. Je velká jako každý rok. Máme co dělat, abychom zvládli hrané prohlídky. Osvědčily se a jsou hodně žádané, na rezervace. Jedeme je třikrát, někdy i pětkrát denně a mezitím klasické prohlídky, Bubákov, Pohádkov a kromě toho tu je cukrárna,“ uvedl Miroslav Nováček, majitel potštejnského zámku, který po prázdninovém každodenním provozu kromě pondělí bude v září lákat ještě o víkendech.

Návštěvnost nepoklesla ani na hradě Potštejn.

Uzavírka zámělského mostu však nebyla na Rychnovsku jediná, která v létě potrápila turisty křižující regionem. Ty směřující do Orlických hor vykázala na objízdné trasy uzávěra silnice v Dobrušce.

Pro osobní dopravu se uzavřel výjezd mimo jiné i na Deštné v Orlických horách, a to v místě výstavby kruhové křižovatky na okraji Dobrušky. Ta má zajistit větší bezpečnost na tomto frekventovaném tahu z Náchoda do Rychnova nad Kněžnou, kterou využívají i tisíce zaměstnanců z kvasinské automobilky a podniků tamní průmyslové zóny.

Objížďkám odzvoní i v Dobrušce

Podle informací z dobrušské radnice také tady starosti řidičů brzy skončí.

„V úterý 3. září se na stavbě uskuteční poslední kontrolní den, ale již od pondělí 2. září by měla být celá křižovatka zprůjezdněna všemi směry, jak od Rychnova nad Kněžnou na Náchod, tak od Deštného v Orlických horách do Dobrušky. V těchto dnech kromě závěrečných prací na křižovatce finišují rovněž úpravy navazující ulice Fr. Kupky. Před základní školou byly zbudovány dva retardéry a nový chodník. Tento týden bude položen nový asfaltový povrch, aby k zahájení školního roku byla ulice zprovozněna. Oficiální slavnostní otevření okružní křižovatky je naplánováno na pondělí 16. září,“ sdělil mluvčí dobrušské radnice Leoš Dragúň.

Pod Budínem práce skončí až v listopadu

Na jiných místech Rychnovska pak uzavírky potrvají i po prázdninách.

Na hlavních tazích řidiče potrápí objížďky například v Rychnově nad Kněžnou, kde je částečně uzavřen kvůli rekonstrukci kruhový objezd pod Budínem. Práce by tam potrvají zhruba do začátku listopadu. Z kruhového objezdu v Týništi nad Orlicí mohou odbočit do centra města zatím jen autobusy. I tady se až do podzimu pracuje na rekonstrukci silnice, stejně jako například v Říčkách v Orlických horách a jejich okolí ve směru na Orlické Záhoří.