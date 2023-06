Lucifer, Červená Karkulka s vlkem, ale i třeba i Fiona a další postavy z říše fantazie obsadily první červnovou sobotu Pohádkový les v Mělčanech. Těch pohádek si tu děti připomněly celkem čtrnáct.

Z Pohádkového lesa. | Foto: Deník/Dana Ehlová

Úctyhodné tři stovky účastníků si v sobotu 3. června mezi 10. a 12. hodinou převzaly na startu pohádkového lesa v Mělčanech u Dobrušky mapku a hrací kartu pro absolvování trasy. Z táborové základny vyráželi kluci a holčičky v doprovodu rodičů či babiček a dědečků za splněním čtrnácti důležitých úkolů na čtrnácti stanovištích, kde je čekalo třicet pohádkových postaviček.

Na úvod bylo potřeba zasadit kytičky na záhoncích v zahradě krále a královny, pak najít schované kamarádky dvou berušek a spočítat, zda mají opravdu sedm teček na křídlech, u indiánky se skákalo přes překážky a plazilo, princezničky pro změnu poztrácely korále a prosily o pomoc s navlékáním na šňůrku. Jindy hlučný čert škemral o ticho, protože Lucifer právě usnul, a tak děti sbíraly šišky na oheň, až se vzbudí.

Deset nej rychnovského zámku: i zdejší sídlo Kolowratů má své unikáty

Dál nechyběla ježibaba, Karkulka s vlkem, Sněhurka, která hledala své trpaslíky, Fiona, co potřebovala přinést vajíčka pro hladového Shreka. Barevný šašek vyzkoušel, jestli děti umí skákat jako žabky. Kde se vzali, tu se vzali pejsek a kočička, nedaleko nich Křemílek a Vochomůrka a jako poslední vodník s vílou na břehu Zlatého potoka.

Důkazem všech splněných úkolů bylo čtrnáct pohádkových razítek v kartě a mohlo se jít do cíle, kde podle hesla - Cenu získá každičký u pohádkové babičky - čekala na všechny sladká odměna, diplom a sluníčkový perníček, protože bez sluníčka na obloze by neměl Pohádkový les v Mělčanech to pravé kouzlo.

Velké poděkování za bezchybnou organizaci nesmírně oblíbené akce patří Domu dětí a mládeže v Dobrušce - rozzářené dětské oči jsou nejlepší odměnou jak pro pořadatele, tak pro dospělý doprovod.