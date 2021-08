Už na šestou hodinu ráno si v sobotu přivstala Zdenka Kupčáková z Nasavrk u Chrudimě, aby stihla autobus vezoucí poutníky do Rokytnice v Orlických horách.

Po přivítání, čtení z Písma svatého a modlitbě v místním kostele se odsud spolu s ostatními vydala na pěší procesí do 10 kilometrů vzdáleného Neratova.

"Cesta byla výborná, protože část cesty byla lesem," pochvalovala si Zdenka.

Neratov znala už v době, kdy byl kostel v dezolátním stavu a čekal na znovuvzkříšení. To se během několika let Sdružení Neratov podařilo a dnes patří k nejvyhlášenějším poutním místům: "Nezdá se to, ale všechno tohle stojí spoustu peněz a energie a tu energii musíte někde brát. Pan farář je skutečně velmi charismatický muž, ale to nestačí, potřebujete k tomu ještě tu Boží pomoc," tvrdí

Procesí se zúčastnila teprve podruhé a spolu s ní asi tři desítky poutníků všech generací. Ve stopách staré cesty do Neratova následují korouhev nesenou v popředí a modlí se Růženec. "Moje sestřenice ale ještě pamatují, kdy se jezdilo s koníkem. Ten táhl vůz a někteří poutníci si na něj mohli sednout," dodává Zdenka Kupčáková.

Jak připomíná kněz Josef Suchár, tradice Neratovských poutních slavností však sahá mnohem hlouběji do minulosti, kdy do zdejší kapličky, presbytáře původního kostela, byla přenesena z Rokytnice soška Panny Marie: "Proto naše putování začíná v Rokytnici, i když my dnes neseme korouhev. Soška zmizela pod odsunu sudetských Němců, nevíme, kde je. Poutě se tu musely konat už dávno, v nejstarších kronikách kolem roku 1700 se psalo, že když kostelík nestačil návalu poutníků, bylo rozhodnuto o stavbě kostela nového. Byl postaven v roce 1733 a fara 1750 a tím získal Neratov samostatnost, dříve byl ve správě Rokytnice."

Poutě prý byly v Neratově velké vždy: "Teď je to na patrocinium - na zasvěcení kostela Panně Marii, tento svátek připadá na tuto neděli. Ale poutníci sem putovali obecně. Myslím, že teď opět zažíváme velký boom poutí a poutníků. Dělají pěší poutě přes celou Evropu. Je dobré občas projít pěšky kus té země, zjistit, jak je nádherná a také si přitom trochu vyčistit hlavu."

Program slavností však zahrnuje nejen duchovní část, ale také doprovodný jarmark, koncerty a divadlo. Nově vybudované velkokapacitní parkoviště v Neratově tak brzy nestačilo náporu návštěvníků. V pátek Neratov lákal na koncert Michala Horáka, v sobotu v chrámu rozezvučeli své nástroje členové Filharmonie Hradec Králové a v neděli odpoledne slavnosti zakončil Roman Dostál z Oborohu s hosty.

"Snažíme se sem dostat víc té kultury. Když se kostel rozezní, je plný muziky, je to nádherné," svěřuje se Josef Suchár.

Upozorňuje přitom na to, že s Romanem Dostálem a Oborohem Neratov pojí silné pouto: "S Oborohem jsme tu začínali, byli první, kteří nám tu koncertovali. A texty Romana Dostála jsou krásné a hluboké - k zamyšlení, což se sem hodí."