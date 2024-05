Do největší hokejové fanzóny na Rychnovsku láká v neděli Kostelec nad Orlicí

V hospodách, restauracích i doma u obrazovek se bude o víkendu fandit. Naši hokejisté ve čtvrtečním zápase s USA postoupili do semifinále, v němž se v sobotu utkají se švédským týmem. V neděli pak hokejové mistrovství světa vyvrcholí boji o medaile a všichni čeští fanoušci doufají, že by se domácí tým mohl po dlouhém čekání dočkat pokud možno té nejcennější. Pokud chcete zažít atmosféru hromadného fandění pod širým nebem, pak vyrazte tuto neděli do Kostelce nad Orlicí, kde se náměstí promění možná v největší hokejovou fanzónu v celém regionu.

Fanoušci českého hokeje. Ilustrační foto | Foto: Deník/František Bílek