/KRÁTKÉ ZPRÁVY/ Škoda Auto zve ve čtvrtek na další projekci do autokina na fotbalovém hřišti v Prorubkách. Od 21 hodin je tu na programu americký film s českým dabingem Mission impossible - fallout. Vstup je zdarma.

Výlet za babičkou i taneček v pivovarské restauraci

V Dobrušce a Ratibořicích 24. srpna: Senioři ČR z.s., Městská organizace Dobruška a Doteky naděje zvou v sobotu 24. srpna na dvě akce. „Nejdříve se vydáme navštívit Babiččino údolí, je domluvena prohlídka zámku a cestou zpět se zastavíme ještě na jednom místě, které si tentokrát necháme jako překvapení pro vás. Jestli máte v sobotu volný čas a rádi byste se k nám přidali, tak přijďte v 9.30 hodin na parkoviště před hotel Dobruška. To je čas, kdy vyrazíme na další výlet z letošního Putování za sluníčkem,“ zvou za pořadatele Renáta Moravcová a Petr Tojnar.

Další pozvánka v tentýž den směruje do Pivovarské restaurace, kde se bude hrát, zpívat a možná i tančit.

„Takže tento večer by byla škoda být doma, protože my se těšíme na vás všechny. I pokud nejste žádní milovníci tance, tak posedět si se známými je přece taky dobrý nápad, jak ukončit další letní den,“ dodávají pořadatelé.