Zpomalte, nadechněte se čerstvého vzduchu a vychutnejte si v klidu krásy Orlických hor, první české Slow Destination. A vychutnat si je můžete i z výše několika nových rozhleden. Ty vznikly jako součást projektu Euroregionu Glacensis Česko-polská Hřebenovka - východní část na obnovené významné historické pěší trase propojující obě země.

Pokochat se přírodními krásami lze třeba z rozhledny na vrcholu Jagodná v Polsku, kam se českým turistům znovu otevřela historická poutní cesta díky hraničnímu mostu, vybudovanému v roce 2019 přes Divokou Orlici v Neratově. I ten byl součástí projektu, který odstartoval o rok dříve. V česko-polském pohraničí vyrostlo deset rozhleden, sedm z nich na místě historických a již zaniklých a tři další tam, kde doposud žádné nebyly.

"Z těch posledních rozhleden byla dokončena na české straně nad Novým Hrádkem, kde vznikla za využití tubusu bývalé větrné elektrárny, a úplně poslední se otevřela na Vrchmezí už na polské straně Orlických hor, asi dvacet metrů za hranicí," říká sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek.

Objem celkových investic představuje částku přibližně 3,5 milionu eur (cca 91 milionů korun).

"Máme dotaci 85 procent z Evropské unie, na české straně pak mají obce ještě pět procent ze státního rozpočtu. Bezesporu je to nejnáročnější a nejrozsáhlejší projekt v naší historii. Je to takový mladší bratříček našeho projektu Tajemství vojenského podzemí, kde jsme měli pouze šest partnerů. V tomto jich máme osmnáct, zapojené jsou do něj i kraje, od Liberce po Olomouc, které zajistí rozsáhlou marketingovou kampaň nejen Hřebenovky, ale také okolí. I na stránkách Euroregionu Glacensis je kromě jiného k vidění množství spotů, které v souvislosti s tímto projektem vznikaly," upozorňuje Jaroslav Štefek.

Česko-polskou Hřebenovkou je inspirovaný i nový kalendář Euroregionu Glacensis, který v letošním roce oslaví 25 let existence. "Připravujeme novou publikaci s názvem Voda základ života, kde bychom ji rádi představili v různých podobách. Kdy nám pomáhá, je jí nedostatek, ale na druhé straně způsobuje i katastrofy. Připravujeme rovněž akce, ale uvidíme, co nám dovolí opatření kolem covidu," podotýká sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek.

Zatímco rozhledny už byly dokončeny a zpřístupněny, nová informační centra v Novém Hrádku a Neratově veřejnosti zatím neslouží.

"Dokupujeme jejich vybavení a v současné době ani fungovat nemohou. Předpokládáme, že budou otevřena až na jaře. V Neratově bude fungovat jako klasické informační centrum. Poutníci tady mohou také posedět, popřípadě si zde budou moci ohřát i své jídlo," prozrazuje sekretář Euroregionu Glacensis.

Projekt ještě bude pokračovat marketingovou kampaní na české i polské straně a chystá se vydání propagačních předmětů.

"Pokud bychom ho realizovali po covidové krizi, určitě by to nešlo tak jako teď. Myslím si, že dnes, kdy obce přicházejí o podstatnou část rozpočtu díky vládním opatřením, by velice přemýšlely, zda investovat do podobných turistických dominant, které jsou tak trochu nadstandardní. Pro cestovní ruch je to však velmi důležitý projekt, vnímáme to podle sčítačů na rozhlednách. Absolutně to překonalo naše představy o návštěvnosti, nečekali jsme, že bude tak masivní. Lidi novinky táhnou, nicméně některé rozhledny jsou třeba už rok otevřené, ale máme u nich pocit, že to nepolevuje, což je i případ rozhledny na Velké Deštné," poukazuje Jaroslav Štefek

Připouští přitom, že zvýšený turistický ruch s sebou přináší i některé problémy, jako přeplněná parkoviště na Šerlichu nad Deštným v Orlických horách.

"Ale opakuje se to tam zejména mezi Vánocemi každý rok, lidé odtamtud jdou na běžky nebo na rozhlednu, není to vyloženě problém, který by způsobil jen projekt Hřebenovky," dodává Jaroslav Štefek.

Projekt Česko-polské hřebenovky zahrnuje:



- proznačení hřebenové trasy

- výstavbu informačních center v Novém Hrádku (na kopci Šibeník) a Neratově a parkoviště u rozhledny u Nového Hrádku

- vybudování 10 rozhleden: na Velké Deštné, Feistově kopci u Bartošovic v Orlických horách, na Šibeníku nad Novým Hrádkem, nad Vysokou Srbskou a v Polsku na Kladské hoře a v lokalitách, Czerniec, Jagodna, Vrchmezí, Guzowata a Włodzická hora

- výstavbu parkoviště a pěší trasy - Miejska Nowa Ruda s doplněním o altán, kašnu, lavičky, terasy a okolní zeleň

- obnovu mostu v Neratově