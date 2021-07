Teprve před dvěma týdny se otevřela poslední z rozhleden projektu východní Česko-polské Hřebenovky, na dohled od hranic na Czernci, na druhé nejvyšší hoře Bystřických hor nad údolím Divoké Orlice. Těch obnovených či zcela nově vzniklých vyhlídek na obou stranách hranic bylo naplánováno původně jedenáct. Jenže ne všechno dopadlo podle představ. Originální vyhlídka měla vzniknout z těžební věže v polské Nowé Rudě, ale záměr ztroskotal na nabídkové ceně. Ta nejnižší výrazně převyšovala původní rozpočet

"Tady se bohužel stalo to, že v rámci výběrových řízení jsem se pohybovali v období nejvyšších cen. Pokud by se jakákoli z plánovaných investic nepodařila, ohrožuje to financování celého projektu. Město Nowa Ruda však zareagovalo a vymyslelo související investici. Tou byla obnova stezky na již existující rozhlednu na Hoře svaté Anny, která zahrnovala obnovu kapliček, vodních prvků, bylo tam vybudované i parkoviště. Tato investice byla schválena jako náhrada," vysvětluje Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis, který celý projekt východní části Česko-polské Hřebenovky zaštiťuje.

Náklady na něj přesáhly 3.5 milionu Eur a zapojilo se do něj 18 partnerů.

VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA:



Při přicestování do Polska ze zemí Schengenu obecně platí povinná 10denní karanténa. Ta je nahraditelná negativním antigenním/PCR testem (ne starším 48 hod od výsledku). Nevztahuje se ani na osoby s potvrzením o provedeném očkování proti COVID-19 (doporučuje se využít Certifikát EU COVID-19). Musí se jednat o úplné/ukončené očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii (jedno či dvou fázové) + 14 dní od poslední dávky. Stačí i potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 6 měsících (doporučuje se Certifikát EU COVID-19).



V případě výjezdu do Polska za účelem turistiky, kultury, sportu, nákupů či návštěvy rodiny musí být každý cestující schopen při namátkové kontrole prokázat potřebu té konkrétní cesty (doporučuje se mít s sebou například potvrzení o zajištěném ubytování atd., popř. čestné prohlášení - v polském či anglickém jazyce).



Děti do 12 let věku v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců, kteří se prokáží negativním testem nebo potvrzením o provedeném očkování proti COVID-19, nepotřebují test ani podstoupit karanténu.

Na české straně vyrostla rozhledna na Velké Deštné, u Olešnice v Orlických horách, ve Vysoké Srbské a vůbec nejvyšší u Nového Hrádku, kde byl využit tubus bývalé větrné elektrárny. Bylo u ní vybudováno také parkoviště a nadstandardně vybavené informační centrum nové generace. Další s obdobnými službami, zařízené pro turisty podnikající dálkové trasy, se otevřelo také v Neratově. Tam byl už na sklonku roku 2019 dokončen nový dřevěný hraniční most, a to na místě zaniklého původního kamenného.

Na polské straně najdou turisté nové či obnovené rozhledny Na Wlodzické hoře, Vrchmezí, Kladské hoře, Jagodné a na již zmíněném Czernci. Pozoruhodná je pak také dřevěná vyhlídková plošina Guzowata nedaleko Radkówa.

"Naším cílem bylo vytvořit turistický produkt putování na česko-polské hranici obnovením dávné historické Hřebenovky a doplnit ji o zajímavé investice. Značení tras je na české straně hotové, na polské straně se provádí a dokončeno bude do konce roku," říká Jaroslav Štefek.

Nejde přitom o první společný projekt. Výletníci se mohou vydat například i za Tajemstvím vojenského podzemí. "Společná propagace výrazně posouvá zvýšení vzájemné návštěvnosti mezi Čechami a Polskem. Rozumíme si, máme co nabídnout, jedna i druhá strana, a je to kousek. Polsko začíná být pro Čechy populární. Dnes už tam nejezdí jen za nákupy na tržnici, ale v rámci toho si naplánují i návštěvu lázeňských měst, dají si tam pstruha nebo jdou do kavárny. Jezdí i nahoru k moři a vznikají tam agentury, které se výrazně orientují právě na českou klientelu. Objevování turistických atraktivit přispívají i společné projekty, třeba cyklobusy, které jezdí přes polské území. V současné době připravujeme tipové výlety do Polska, manuál pro jednodenní, dvoudenní výlety," prozrazuje Jaroslav Štefek.

A Poláci prý mají Čechy v oblibě. Agentura CzechTurism se výrazně orientuje na propagaci českých památek a cestovního ruchu v Polsku. Nečekaný byl i zájem zástupců polských medií o prezentační cestu po východní části Česko-polské Hřebenovky.

I další projekt by měla doprovázet spolupráce na obou stranách hranic. Zaměřený by měl být na duchovno a poutní cesty.