/FOTO, VIDEO/ Dny evropského dědictví v Podorlicku přichystaly na sobotu 16. září výjimečné lahůdky. Přesvědčí, že je tento kraj na památky výjimečně bohatý a je tu stále co objevovat. Otevře se totiž i to, co jindy bývá uzamčeno. Račte vstoupit.

Klášterní kostel v Opočně. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Klášterní zahrada byla až do letoška pro mnohé návštěvníky Opočna velkou neznámou, otevírala se jen sporadicky při mimořádných akcích. Prošla však proměnou a byla zpřístupněna veřejnosti. Během komentovaných prohlídek tuto sobotu mohou zájemci nahlédnout i do rajské zahrady kláštera a nejen tam.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Dny evropského dědictví zvou také do klášterního kostela Narození Páně, kde láká k návštěvě i křížová cesta J. V. Bergla. Prohlédnout si můžete kostel Nejsvětější Trojice a hrobku Trčků z Lípy, Mariánský kostelík s hrobkou rodu Colloredo-Mannsfeld, kostnici, roubenku č.p. 55, levou část budovy bývalého soudu či zámeckou kapli svaté Anny.

Součástí programu bude v Opočně dopoledne smíšeného sboru Kácov, jehož hlasy rozezní kostel Nejsvětější Trojice, a leckoho možná zláká i zajímavá přednáška od 17 hodin v zámecké tabulnici.

„Jak fungovalo katovské řemeslo v českých dějinách, jak se vykonávaly hrdelní ortely a jak se mohli provinilci dostat na cestu, odkud už nebylo návratu, o tom bude vyprávět Vladimír Šindelář, ředitel Milevského muzea a dvojnásobný nositel mezinárodní ceny E. E. Kische za literaturu faktu. Autor se dlouhodobě zabývá dějinami katů, poprav a celého starého hrdelního práva. Vyprávět si budeme nejen o slavných popravách v českých zemích, ale i v Evropě,“ zve správa opočenského zámku.

Vstup je volný.

Program je připraven i v Dobrušce. Tady historik Jiří Mach seznámí v 10 a ve 14 hodin se zajímavostmi z historie Šubertova náměstí, v pravé poledne zazní koncert sboru Kácov v kostele svatého Václava a památky a muzea budou v tento den zpřístupněny zdarma: rodný domek F. V. Heka (F. L. Věka) od 9 do 17 hodin, renesanční radniční věž od 10 do 17 hodin, hlavní budova muzea a synagoga od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin, Rýdlova vila od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin, Dům Františka Kupky mezi 9. a 12. hodinou a od 12.30 do 17 hodin. V informačním centru či v muzeu si pak lze zapůjčit klíče od židovského hřbitova.

Bohatý program bude lákat také do Nového Města nad Metují, přičemž odsud můžete využít i autobusovou dopravu zdarma za památkami v Dobrušce a v Opočně. V Novém Městě nad Metují vyjde v 9 hodin od zimního stadionu historický průvod v čele s Janem Černčickým z Kácova a v 10 hodin následuje slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví na Husově náměstí, které zpestří vystoupení ZUŠ Bedřicha Smetany. V 11 hodin se otevřou brány zámeckého vinobraní, kde nebude chybět Novoměstské víno. Nas nádvoří zámku zahraje cimbálovka, vystoupí Smíšený pěvecký sbor Kácov, DDM Stonožka, Stepík Nové Město nad Metují, dále se na nádvoří chystá Šmikuranda, Jethro Tull revival ave večerních hodinách je na programu ještě taneční zábava s JK BAND.

„Unikátním zážitkem bude také den před Dny evropského dědictví - v pátek 15. září – kdy do našeho města dorazí přibližně 30 historických vozidel a supersportů. Vidět je můžete na Husově náměstí od 13 do 17 hodin,“ upozorňuje město v tiskové zprávě s tím, že příjezd vozidel do Nového Města nad Metují se uskuteční v rámci akce Víkend elegance.

V novoměstském informačním centru na Husově náměstí si lze vyzvednout brožurku, která zároveň poslouží běhemm soboty jako soutěžní karta. Díky razítkovací soutěži mohou její držitelé získat zajímavé ceny.

„Protože je v letošním roce celostátním tématem Dnů evropského dědictví Život v památkách, tak jsme se snažili zařadit nové zrekonstruované historické objekty na Husově náměstí, jako jsou Vlaštovčí dům nebo Hotel ANNO. Na každé památce vás budou čekat děti ze Základní školy Komenského, které vás objektem provedou a získáte od nich razítko do razítkovací karty,“ doplňují pořadatelé.

Na Zámecké vinobraní na zámku rodiny Bartoň-Dobenín je vstupné 120 korun, pokud však tady předložíte soutěžní kartu se sedmi razítky, získáte slevu 40 korun na vstupném. Součástí akce je také Den otevřených dveří ve společnosti AMMANN Czech Republic, s. r. o., kde je rovněž připraven bohatý program.

Dny evropského dědictví se v ČR letos konají od 9. do 17. září, jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií aknihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. V České republice se nezpřístupňují jen oficiálně prohlášené kulturním památky, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov (radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. /Zdroj: www.historickasidla.cz/