Rychnovsko – Krajská soutěž hokejistů měla na programu jediný zápas 8. kola nadstavbové části O pohár předsedy VV KSLH, v němž Opočno jednoznačně porazilo béčko Jaroměře 12:2.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Dnes – v pátek 7. března – bude pozornost upřena na zimní stadion v Opočně, kde se od 18 hodin uskuteční derby, které může rozhodnout o vítězi nadstavbové části O pohár předsedy VV KSLH.

Opočenští Baroni si v případě výhry zajistí celkové prvenství. Jestliže uspějí Semechničtí, tak definitivní vyluštění tajenky přinese závěrečné nedělní kolo. V něm Semechnice hostí Jaroměř B a Opočno se představí na ledě béčka Třebechovic.

Krajská soutěž

O pohár předsedy VV KSLH

8. kolo:

Opočno – Jaroměř B 12:2

Fakta – branky: Přibyl 2, Škrabal 2, Jedlička 2, Serbousek, Vedral, Beránek, Petr, K. Žid, Slezák – Pekárek, Jirkovský. Vyloučení: 6:10, navíc Kocián (J) 10 min. + OK, Jirásek (J) 5 min. + OK. Využití: 4:0. Diváci. 100. Opočno: Dostál (40. Jedlinský) – Vedral, Bezděk, Petr, Pohl, Serbousek, Pázler – Slezák, L. Žid, Jedlička, Škrabal, Beránek, Přibyl, Bury, K. Žid, Bartoň, Felcman.

Tomáš Luštinec, trenér HC Opočno: „Chtěli jsme bezpodmínečně vyhrát a tento cíl jsme splnili. Začátek byl perfektní, ujali jsme se dvougólového vedení. Pak však hosté přitvrdili a začali se častěji prosazovat. Rozhodla druhá třetina, ve které jsme nastříleli pět gólů.

Soupeř víc fauloval a diskutoval s rozhodčími, než hrál hokej. Utkání jsme dovedli do vítězného konce, i když jsme nevyužili přesilovku pět na tři a promarnili další šance. V jiných zápasech by nás to mohlo mrzet. Zápas byl dobrou přípravou na páteční derby, i když nás soupeř v obraně moc neprověřil. V rozhodujícím duelu se semechnickým týmem o celkové prvenství nám stačí získat dva body, ale chceme vyhrát a zakončit sezony před domácími fanoušky co nejlépe."

1. Opočno 18 13 0 1 3 129:49 43

2. Semechnice 18 12 2 1 3 96:61 41

3. Jaroměř B 18 6 3 1 9 74:110 25

4. Třebechovice B 18 4 1 3 10 59:85 17

5. Čestice 19 3 1 1 14 55:108 12