"Dřevák byl úžasný, ráda na to vzpomínám. V roce 1993 jsem pracovala na náměstí ve Style baru a v jedenáct hodin po zavíračce jsme tam chodili na diskotéky. Myslím, že byly ve středu, v pátek a sobotu. A pamatujete diskotéky v dnešním hotelu Havel? Myslím, že se jmenoval hotel Hvězda, už si to přesně nepamatuju, a bylo to v prvním patře. Joo to byly krásné časy. Sešli se všechny servírky a číšníci a taxikáři a pařilo se až do rána," svěřuje se na facebooku Rychnováci jedna z přispěvovatelek na téma "dřevák".

Tančilo se také v hotelu Orlice v Deštném či v Devětsilu v Říčkách. A nelze opomenout ani černíkovické diskotéky. Pro jiné byly srdeční záležitostí taneční mejdany v Olešnici, Janově, v bolehošťském Oháju, Zámecké vinárně v Opočně, frčelo to v Agrohotelu v Dlouhé Vsi, v rychnovském Klondiku, Santini i v Alien klubu. Jeho prostory se před pár lety proměnily v moderní kinosál s 3D projekcí. Zámecká vinárna v Opočně je dnes zavřená, budova čeká na opravy a nové využití.

"Asi nikdo nevzpomněl Slatinu nad Zdobnici u kostela. Tam jsem byl hodně často," uvádí Vítězslav Mucha.

"My jsme jezdili do Sněžného v Orlických horách, do hospody na křižovatce, do kulturáku v Dobrušce anebo do Ohnišova… Ale disco ve Sněžném - tak ty neměly chybu. Od podzimu do jara disco a v létě zábavy," vybavuje si Michala Szorádová Horáková.

Vyhlášené byly klubové středy v solnickém kulturním domě, za mixažním pultem tu stával DJ Jiří Suchánek, ale nejen tady. Právě s ním si příště budete moci zavzpomínat na 90. léta.