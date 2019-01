Rychnov nad Kněžnou - Existují „chroničtí nevoliči“, přesvědčení o tom, že nelze v dobrém smyslu ovlivnit dění v našem státě vhozením hlasovacího lístku do urny a že mezi kandidáty a politickými stranami již po léta není jediná důvěryhodná varianta.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Miloslav Dostálek

Na druhé straně také existuje skupina odpovědných občanů zvyklých přicházet pravidelně a spolehlivě ke každým volbám a využít svou možnost vyjádřit svůj názor.



Normální je volit

Jednou z těchto odpovědných voličů je Jarmila Haldová, výtvarnice, literátka a rodačka ze Sedloňova z Orlických hor. Nevynechá jediné volby a senátním volbám přikládá obzvláštní důležitost: „Za prvé je pro mne jako občana podstatné, že volební systém umožňuje volit na kandidátkách konkrétní osoby. Hlavně jsem ale senát vždy už od počátku jeho existence považovala za důležitou instituci, která znamená vlastně pojistku demokracie. No a výsledky voleb do krajských zastupitelství se našich životů dotknou nejvíc.“ Na volební problematiku tedy rozhodně nehledí pesimisticky, naopak si váží svého hlasovacího práva a domnívá se, že mezi variantami je možné si vybrat. „Lidi by si měli kandidátky důkladně přečíst a svůj hlas nezahazovat. Myslím, že se dalo dobře vybrat.“



Kdo nic nedělá, nic nezmění

Méně nadšených slov užila Kamila Zemanová Stieberová, ředitelka Základní školy Mozaika, při hodnocení stavu politického dění v současnosti: „Právě to, že jsem nespokojená, mě motivuje jít k volbám a ovlivnit věci k lepšímu. Cítím spoluzodpovědnost za stát, ve kterém žiju.“ Děti z Mozaiky se o tom, že jsou volby, dozvěděly v Občanské nauce. „Děti jsou součástí toho, co se děje, ale nepovažovali jsme za nutné pouštět se do složitých detailů,“ komentovala ředitelka rychnovské školy důležitost vést mladé lidi k zájmu o osud státu.



„S komunisty se nemluví“

Početnou skupinu mezi odhodlanými voliči tvoří ti, jejichž motivace se odvíjí od hesla „Kdo nevolí, dává hlas komunistům.“ Mezi takové patří i automobilový závodník Jan Kopecký z Kostelce nad Orlicí, který se účastnil seriálu mistrovství světa ralley. „I když jsem dobu minulého režimu zažil jen krátce, díky vyprávění svých rodičů a prarodičů bych rozhodně nechtěl, aby se tato doba vrátila. Demokracie a práva volit si vážím,“ neskrýval své motivace Kopecký.



IVA RŮŽIČKOVÁ