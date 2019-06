„Máme tady 23 dětí, nejmladšímu je teprve sedm týdnů. Dvakrát se nám tady dokonce narodila jednovaječná dvojčata,“ říká starostka Dílců Michaela Horčičková.

Vesnice se může chlubit tím, že věkový průměr zdejších obyvatel činí 33 let, což je v kraji zdaleka nejnižší číslo.

Ve vesnici bydlí lidé, kteří se tady narodili. „Je tady hezky, jsme kousek od města a na zdejší silnici je jen malý provoz,“ vyjmenovává starostka. Děti v Dílcích mají hřiště a obec pro ně na prázdniny připravuje dětský den spojený s vítáním nových občánků. Další přírůstky se však prý v dohledné době nečekají. „Většina mladých rodin má dvě nebo tři děti a myslím, že na další se zatím nechystají,“ směje se starostka.

Nízkým věkovým průměrem se mohou chlubit i další obce v kraji. Jsou to například Třebešov na Rychnovsku, Zábrodí na Náchodsku či Vysoká nad Labem a Librantice na Hradecku. Věkový průměr jejich obyvatel je však už výrazně vyšší než v Dílcích - přesahuje 37 let.

Nadějí je stará opuštěná zahrada

Úplně opačná je situace v Lišicích na Hradecku, kde mezi obyvateli převažují senioři a věkový průměr 50,4 roku je nejvyšší z celého kraje. Žije tu jen dvacet dětí, což představuje 13 procent obyvatel.

„Cože? Už jsme zase nejstarší?“ diví se starosta Lišic Pavel Kolenčík. Nedávno se prý obci podařilo z nelichotivého prvního místa uniknout, nebylo to však nadlouho.

Podle starosty jsou hlavním problémem Lišic stavební místa. „Obec žádná nevlastní a soukromých se lidé nechtějí zbavovat,“ vysvětluje. Vedení Lišic to však nevzdává a v současné době usiluje o odkup jedné zahrady, která patří do pozůstalosti. Bude to zřejmě běh na dlouhou trať, protože dědiců je více, ale pokud by záměr vyšel, získala by vesnice místo pro výstavbu několika domků. Navíc by se tak vyřešily dva problémy najednou, protože velká zanedbaná a zarostlá zahrada Lišice příliš nekrášlí.

O budoucnost bojují i další vesnice

Mnoho dalších možností obec nemá. Řadu domků tady skoupili lidé z Hradce Králové nebo z Prahy na víkendové pobyty. „To víte, cesta z pražského Černého Mostu sem trvá sotva tři čtvrtě hodiny,“ konstatuje Pavel Kolenčík. Vesnice nemá obchod ani hospodu a místní mohou jen vzpomínat na souseda, který občas zapřáhl koně do valníku a zavezl je na pivo do sousedních Lovčic nebo do Vlkova.

Věkový průměr přesahující padesát let trápí také Proruby na Rychnovsku, kde je z 51 obyvatel jen pět dětí. Těsně pod průměrem padesáti let jsou Kyje na Jičínsku či Puchlovice a Šaplava na Hradecku. Boj o budoucnost v podobě mladých obyvatel však čeká i desítky dalších obcí v kraji.