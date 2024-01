/FOTO, VIDEO/ Stejně tak, jako lidé v některých sbírkách podporují rekonstrukci či pořízení varhan koupí píšťaly, v proslulém poutním místě v Neratově v Orlických horách mohou pomoci koupí židle. Jedna vás tu vyjde na 6050 korun a jaké jméno ponese, je už na vás.

Račte vstoupit do neratovského kostela. | Video: Deník/Jana Kotalová

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách je magickým místem, které přitahuje nejen poutníky. Kdysi mu hrozila demolice, ale dnes opět vzkvétá. Díky snaze Občanského sdružení Neratov a mnoha dobrovolníků to tu žije, a to nejen duchovním životem. Lidé za zdejší jedinečnou atmosférou přijíždějí a přicházejí z mnoha důvodů.

„Časté společenské události, mše, svatby, koncerty, ale i divadelní představení a zvětšující se zájem o poutní místo požadují doplnit kostel o variabilní sedací nábytek. Bude stohovatelný, spínatelný do řady a bude možno jej sestavovat do různých formací. Jedná se o dřevěné židle, některé s podpěrkami rukou, jiné bez, tak aby variabilita uspořádání byla co největší. Tento mobiliář bude používán pouze v případě nutnosti pro větší plánované akce. Lavice v kostele zůstanou. Koncerty a akce, které se v kostele pořádají, bývají plně obsazené a tímto způsobem chceme lidem dopřát nejen dostatek místa, ale i pohodlí,“ vysvětluje smysl projektu Židle pro Neratov na svém webu občanské sdružení Neratov.

„Podobně jako je zvykem podpořit stavbu varhan koupí píšťaly, můžete zakoupit i židli pro Neratov, která už napořád ponese Vaše jméno (nebo jméno toho, komu ji darujete) vygravírované na opěradle. Je možno jich samozřejmě zakoupit i více, cena jedné je 6 050 korun,“ doplňuje.

Sdružení chtělo tímto zvláštním způsobem poděkovat: „Těm, kteří pro nás hodně znamenají a mají toto místo rádi, nejen žijícím, ale i těm, o kterých věříme, že se za nás přimlouvají v nebi. A také rozšířit naši farní rodinu o další osoby nám nebo Vám drahé, které si Neratov oblíbily a nesou ho ve svém srdci. Proto je pro nás důležité, aby na židlích byla vygravírována jména konkrétních lidí (osob, manželů, rodin) a ne jen názvy spolků, podniků, firmy, různých seskupení, která jsou součástí života jen na určitou dobu.“

V Neratově se neustále něco děje. Loni se zdejší kostel dočkal velmi nákladné rekonstrukce unikátní prosklené střechy, kterou svatostánek získal v roce 2007, ale časem se začaly projevovat problémy. Do kostela silně zatékalo. Lidé na mnohamilionovou investici mohli přispívat ve veřejné sbírce, významně pak pomohl Královéhradecký kraj a sousední Pardubický kraj a rekonstrukci podpořily také kulturní akce.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově poblíž česko-polské hranice na konci druhé světové války vyhořel a po vysídlení obce byla jeho zkáza téměř dokonána. Jen se štěstím unikl demolici a vzkřísit se ho podařilo až po desítkách let po příchodu skupiny nadšenců v čele s Josefem Suchárem, kteří založili sdružení Neratov. Josef Suchár přitom Neratov objevil už v roce 1987. Orlické hory znal ještě z doby, kdy působil ve zdejším skautském táboře. Díky jemu a dalším lidem, které nadchla myšlenka oživení svatostánku a vesnice, kostel znovu získal zastřešení, vrátilo se mu barokní průčelí, schodiště do věží a na jeho věže byly opět usazeny báně a znovu se tu rozezněly zvony. Původní zdobené schodiště, které stávalo před kostelem, však zůstalo na Skalce. Přestěhováno tam bylo poté, co byl kostel určen k demolici, všechny peníze původně vyčleněné na ni však nakonec padly na přesun schodiště, což kostel nakonec zachránilo.