Vše to jsou plavidla, která se v sobotu 24. srpna zúčastnila už devátého ročníku závodu O přepyšské kormidlo, závodu s mnoha NEJ, který znovu potvrdil, že fantazie lidí je nevyčerpatelná a zlaté české ručičky opravdu zlaté. Vedle nich sklízel uznání početného obecenstva i Jiří Linhart se svými do nejmenších detailů propracovanými modely skutečných lodí.

Ale zpět k závodu. Začal přehlídkou lodí v depu, kde porota udělovala první body, a pak se pozornost přenesla na hladinu rybníka. Zatímco mamutem hlídaný Neandrtálec vyrazil „do boje“ oblečen velmi spoře pouze do kůží z ulovené zvěře, vlastník Čapího hnízda se „vyfikl jako ze žurnálu“ a podle skutečného vzoru si neopomněl vzít ani stylovou kravatu, i když rtuť překročila třicítku. To Skautky v krojích si zřejmě odskočily přímo z tábora, o čemž svědčil stan, stožár s vlajkami, kytara i připravená pagoda. Z posledního účastníka kategorie do 15 let - kata Mydláře se šibenicí, sekerou a několika lebkami na palubě - šla hrůza na dálku, natož když dorazil ke břehu. Členům jury doslova přecházel zrak nad kreativitou i šikovností při zdolávání tratě na rybníku Dvorském a body nešetřili.

Mezi dospěláky vyrazila jako první osádka, vysílající zoufalý signál SOS, u níž měli všichni přihlížející, že se potopí hned na startu. Opak byl pravdou a nakonec zdolala trasu úplně nejrychleji. Následovala souprava dokonce dvou plavidel nazvaná Černý bůh, která přepisovala historii soutěže svojí mezinárodní posádkou – přímo na hladinu se snesla nebesa i se stvořitelem (jak jinak než černé barvy pleti) a také téměř dokonalá rajská zahrada se stromem poznání, jablkem i hadem a především Adamem a Evou.

Pak přišel rychlý návrat na zem a rovnou do srdce Evropy v podobě Osady špekáčků s pravými českými trampy i voňavými buřty. To Homer a Marge Simpsonovi naopak tzv. nevytáhli paty z domu a na loď si vzali celý obývák. Hrabě Drákula dokázal dokonce popřít Archiméda a jeho větu o tělese ponořeném do kapaliny, protože se plavil s celým hradem, na kterém nechybělo ani cimbuří. Unaven pádlováním se musel posilnit lidskou krví i na veřejnosti. Kuchtík z Ano, šéfe dokázal, že v kuchyni je jako ryba ve vodě, navíc během vaření (či plavení) stihl ulovit živou husu. Klání zakončil legendární válečný tank německé výroby Tiger I, který do Přepych snad dorazil až od Stalingradu – aspoň únava tankisty v cíli tomu nasvědčovala.

To tedy byla startovní listina závodu, letos s rekordním počtem jedenácti přihlášených. Před závodníky patří smeknout, stejně jako před pořadateli ze spolku ProPřepychy. Skvěle se bavili všichni, a přestože se jednalo o klání soutěžní, právě tady plně platí staré olympijské motto: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Tak na viděnou za rok na jubilejním desátém ročníku závodu O přepyšské kormidlo.

Dana Ehlová