Povedlo se. Sluncem zalitý trávník se začal konečně zbavovat posledních kapek rosy, aby pro dětské hry a soutěže byly ty nejlepší podmínky.

Celodenní program byl zahájen rybářskými závody O pohár starosty, které organizačně zajišťovali členové ČRS z.s. Borohrádek na vodní nádrži Zámlýní.

Honza Dušek, moderátor celé akce, v půl desáté odstartoval na hřišti program pro děti. Kromě volně přístupných pouťových atrakcí zde byly připraveny hry a soutěže ASPV Borohrádek, ukázka činnosti Policie ČR a výjezdové jednotky borohrádeckých hasičů, pro ty nejmenší pak dovádění v bublinkové vlně a pěnová tsunami. Své dovednosti předvedli v krátkých ukázkách také žáci Církevní základní školy Borohrádek a Základní školy T. G. Masaryka Borohrádek. O pitný režim dětí se postaralo město zdarma rozlévanými nápoji a malí i velcí mlsouni si mohli pochutnat na přibližně tisícovce palačinek z plotny pana Hůji, také zdarma.

Čas do čtrnácti hodin bylo možno vyplnit obědem přímo na hřišti z místních specialit, nebo návštěvou zvěřinových hodů v restauraci Na Náměstí.

Odpolední program byl zahájen vystoupením JAZZ BANDU J. Pavlíka ze ZUŠ Pardubice – Polabiny.

Krátce na to ovládl pódium Janek Ledecký se svojí doprovodnou kapelou a s hity své dosavadní hudební tvorby. Než po něm vstoupil na pódium Milan Fiala jako Karel Gott Cover Man, zpívající Mistrovy hity, na parketu pod pódiem zatančily děti z taneční školy LEVEL UP, DDM Holice. Program dále pokračoval neuvěřitelnou a strhující exhibicí Bike Show Petra Krause (trojnásobného mistra světa). Tou dobou současně končily vyhlídkové foto lety vrtulníkem Robinson 44 nad Borohrádkem, kterých využilo asi 60 odvážlivců. Irská hudba zazněla v podání skupiny RÍ RA a po ní následovala pětice tanečnic z taneční školy T-BASS z Hradce Králové. No a následně už se ke svému vystoupení chystala hudební čtveřice HAMLETI, jejímž frontmanem je Aleš Háma. Ten si svým projevem a humorem, jemu vlastním, hned v úvodu získal přítomné publikum, které si pak s chutí a nadšením s kapelou zazpívalo celou řadu českých i světových hitů napříč všemi žánry.

Poslední hudební vystoupení sobotního dne obstarala formace LIVE BAND - World Music, cikánská kapela přirovnávaná ke světově známým Gipsy Kings. Neuvěřitelná energie, profesionalita a typická cikánská rytmika a melodika prolínající se s latinskoamerickou hudbou byla pro přítomné, s jistou dávkou nadsázky, pomyslným dotekem vzdáleného Karibiku. Když po vytleskaných přídavcích kapela skončila, pomalu se už blížila půlnoc a poslední vytrvalci opouštěli hřiště.

Tou dobou se už dalo hrdě říci, že se den vydařil, jak program, tak i počasí. Z reakcí přítomných se dalo usuzovat, že byli spokojeni.

Za přípravou akce takového formátu stojí mnoho práce. A zde chci poděkovat pořadatelům, zaměstnancům technických služeb, kteří areál připravovali, organizacím, spolkům, zúčastněným složkám i jednotlivcům, tedy všem kdo se na organizaci dne podíleli. Organizátoři děkují touto cestou i divákům za jejich účast, podporu a spolu dotváření pohodové a přátelské atmosféry celodenní akce.

Zdeněk Cablk, tajemník