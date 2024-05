Dětská míle v Opočně bavila a pomáhala. Běželo se pro nemocného Filípka

Dana Ehlová

/FOTO, VIDEO/ Den vítězství oslavili pohybem. A někteří také vítězstvím, kluci a holčičky z Opočna a okolí. V zámeckém parku u letohrádku se totiž ve středu 8. května konal jubilejní desátý ročník Dětské míle. Běžeckých závodů se každoročně mohou zúčastnit děti od 2 do 15 let, pořadatelé vypisují závod i pro jejich rodiče. Akce opět pomáhala, a to rodině nemocného Filípka.

Dětská míle v Opočně 2024. | Video: Dana Ehlová