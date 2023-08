/FOTO, VIDEO/ Sněžné rolby k horám patří, a tak nemůže chybět ani v Deštném v Orlických horách. Ta, která se nově objevila v sousedství zdejšího muzea, základní školy a fotbalového hřiště, však sníh nerozhrnuje a přestože stojí, vytížená je dost. Okupuje ji drobotina. Sedmimetrový kolos je ze dřeva a stal se jednou z atrakcí nového dětského hřiště.

Nové dětské hřiště v Deštném v Orlických horách zdobí i dřevěná sněžná rolba. | Video: Deník/Jana Kotalová

Jakmile počasí dovolí, hurá na rolbu! Tedy na tu dřevěnou. Radují se z ní a nového hřiště děti v Deštném v Orlických horách.

„Staré hřiště bylo v zoufalém stavu. Některé prvky byly demontovány, protože skončila jejich životnost, a zbylé pomalu dosluhovaly také,“ vysvětluje důvody, které vedly ke zrodu nové atrakce, Simona Vlková. „Od října jsem zastupitelkou Deštného a toto byl jeden z mých nejbližších cílů, které jsem si dala. Věřím, že úsměvy spokojených dětí nám všem dodají ještě více energie do společného rozvoje obce, kterou máme tak rádi,“ říká.

Dětské hřiště jako keltské opevnění? Rychnov nad Kněžnou má zajímavé lákadlo

Herní prvky jsou vyrobeny ze dřeva a do zdejší horské přírody s lesy tak krásně zapadají. A nádherných výhledů z hřiště třeba na rozhlednu na Velké Deštné, ale i na okolní kopce si tu návštěvníci taky užijí.

„Herní prvky byly vybrány tak, aby zaujaly menší i větší děti. Dominantou je sedm metrů dlouhá sněžná rolba, která připomíná návštěvníkům Deštné jako největší zimní středisko Orlických hor. Co by to bylo za dětské hřiště, kdyby tu chyběly houpačky, velký kolotoč a pískoviště. To vše tu děti také najdou. Pískoviště není ale ledajaké. Je zde spousta interaktivních prvků jako mlýnek a síto na písek, zavěšené kbelíčky a jiné detaily, které zvídavé děti zaměstnají na dlouhé hodiny. A pro rodiče tu je připravena veliká houpací síť, ze které mohou pozorovat své ratolesti při dovádění na tomto krásném místě,“ upozorňuje Vlková.

Prázdno tady je málokdy.

„Od slavnostního otevření dne 22. července je hřiště stále v obložení dětí a rodičů a to mluví za vše. Jsme rádi, že se nám hřiště povedlo rychle zrealizovat a věříme, že bude dlouho sloužit místním dětem ale i turistům, kteří v Deštném budou trávit dovolenou,“ dodává Simona Vlková.

Kde najdete Kačenčin královský dvůr? Přece v Bartošovicích v Orlických horách

S financováním pomohl program Rozvoj obecních volnočasových zařízení Nadace Škoda Auto, obec získala dotaci 450 tisíc korun na rekonstrukci a zbývající částku 550 tisíc dodala ze svého rozpočtu.

Dřevěná rolba v Deštném jako součást dětského hřiště není v Královéhradeckém kraji jediná. Na obdobnou byste mohli narazit i ve Strážném v Krkonoších.

Na Rychnovsku pak můžete objevovat i další zajímavě řešená hřiště. Jako v Bartošovicích v Orlických horách, kde už několik let mají odpočinkový a herní areál koncipovaný jako královský dvůr princezny Kačenky, vládkyně Orlických hor. Šest dvořanů tady představuje zajímavé turistické cíle v okolí, které zastupují herní prvky. Děti zde najdou rozhlednu, loupežníkovu jeskyni, lanovku, unikátní podzemní pevnost a skluzavku s horolezeckou stěnou. Kromě těchto herních prvků je pro nejmenší návštěvníky připraveno pískoviště, houpačky a další atrakce.

Unikátně řešené přírodní dětské hřiště se pak před pár týdny otevřelo v Rychnově nad Kněžnou, autor se nechal inspirovat keltským opevněním. I tady si už našlo své stálé návštěvníky, některým tu však chybí více herních prvků.

„Snaha fajn, ale doufám, že do budoucna tam ještě něco přibyde,“ reagoval jeden ze sledujících na facebooku města Rychnova na zveřejněný příspěvek s fotografiemi hřiště. „Je to pěkné, ale uvítala bych tady třeba i pískoviště nebo nějakou houpačku. A nelíbí se mi bodláky z druhé strany,“ podotkla při naší návštěvě jedna z maminek.