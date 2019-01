Rychnov nad Kněžnou – Děti se učí zvykat si na kolektiv.

První ročník projektu pro předškoláky se minulý rok setkal s velkým ohlasem, a proto i letos přišla ZŠ Masarykova v Rychnově nad Kněžnou s programem pro děti, které mají příští rok nastoupit do první třídy. Akce nazvaná „Než se stanu školákem…“ má dětem pomoci zvyknout si na kolektiv a práci ve skupině.



Pomáhá ale i rodičům budoucích prvňáčků zorientovat se v programu malých školáků. „Chtěli jsme rodičům dát možnost prohlédnout si školu coby prostředí, ve kterém se budou jejich děti učit,“ popisuje důvody vzniku projektu Květa Sedliská, zástupkyně ředitele.



Akce pro předškoláky probíhají pravidelně každé úterý od 16 do 17 hodin v prostorách pavilonu školy. Vstup je bezplatný, pro děti je nachystáno vše potřebné k tématickým aktivitám a na rodiče vždy čeká malé občerstvení. Náplní těchto odpoledních setkání jsou nejrůznější aktivity, od čtení a kreslení přes tělocvik a keramiku až po setkání s myslivcem nebo práci s počítačem.



„O naše akce je velký zájem, mnohem větší než jsme očekávali. Místo pětadvaceti nahlášených zájemců se jich dostavil téměř dvojnásobek,“ popsala úspěšnost projektu Sedliská. Děti ovšem nemusí být nahlášené předem, stačí, když si rodiče vyberou akci a na tu se s potomky přijdou podívat.

Zatímco se děti baví, rodiče mají možnost klást případné dotazy ke vzdělávání svých potomků učitelkám budoucích prvních tříd. Většina dotazů je směřovaná především k různým organizačním záležitostem, jako je například školní družina nebo kdo bude učit kterou třídu.



Na akce nechodí pouze rodiče dětí, které nastoupí do rychnovské ZŠ Masarykova, dojíždějí sem i maminky s dětmi z okolních vesnic, jejichž ratolesti budou zřejmě zapsané na jiných školách. Zde ovšem mají možnost naučit děti vycházet s ostatními v kolektivu, přemoci stud a zapojit se do práce s ostatními dětmi a učitelkami.



Projekt byl oficiálně zahájen 9. listopadu a potrvá až do 11. ledna. Tímto dnem skončí akce pro děti, následovat bude už pouze program pro rodiče. Bude to únorové setkání s logopedkou a rodičovská schůzka s pedagogy prvních tříd, která se uskuteční v květnu.

