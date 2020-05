FOTO: Děti mají ve školce les i safari

Deštivé počasí v pondělí doprovázelo návrat dětí do doudlebské mateřinky. Prostory školky ožily jejich švitořením po více než dvouměsíční pauze. A měly co probírat. Čekalo je tu velké překvapení - nově vymalované třídy je přenesly do lesa i na safari.

Nově vyzdobená doudlebská školka. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

„Nápad vyzdobit nově třídy ve mně uzrával už delší dobu. Ale stále nebyl čas. Tím, že jsem do kanceláře v době uzavření stejně chodila pracovat a školka byla taková tichá, smutná, řekla jsem si, že je vhodná doba na to se do toho pustit. Chtěla jsem dětem udělat nějaké překvapení a radost,“ vysvětluje ředitelka mateřinky Lucie Lukešová. U Doudleb roste zámecká vinice Přečíst článek › Do vytvoření scenérie lesa ve třídě těch starších se pustila sama, o výmalbu africké savany v druhé třídě se pak postarala Eva Horčičková, jedna z maminek a zároveň učitelka výtvarné výchovy na místní základní škole. A desítky hodin jejich práce stály za to. Děti byly nadšené. Ve skřítkovém lese vzniká skřítková osada Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu