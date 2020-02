V Deštném se jede jeho finále a ti nejlepší se tu poperou na největším skoku celé série o křišťálový globus. Páteční a sobotní program nedá návštěvníkům vydechnout.

„V pátek od 15 hodin je na programu kvalifikace a pak finále kategorie žen a večerní Night attack, kdy skáčou tři jezdci najednou. Není součástí světové série, ale spíš je to show. A jak na pátek, tak na sobotu je připraven hudební program ve stanu. Jsou tady zajímaví mladí čeští rapeři,“ upozorňuje Petr Prouza, jednatel společnosti provozující deštenský areál.

Sobotní kvalifikace mužů začne v v 11.30, semifinále v 18.00 a ve 20.00 odstartují finálové jízdy.

O hudební produkci se v pátek postarají djs N'zym, Akvamen, kapely Labello, Cashanova Bulhar, Yzomandias a Nik Tendo,

V sobotu to bude opět Akvamen, a další djs Fuuse, Forrest Pine či Ondrash. Music Park pak bude tepat zábavou od 22.00 až do pěti hodin do rána. Představí se tu Viktor Sheen, Paulie Garand a Kenny Rough, NovobodyListen, Akvamen, Playof a Fuuse.