Opět hodně rušno bude o prvním únorovém víkendu v okolí Deštného v Orlických horách, které ožije už 36. Orlickým maratonem. Kvůli lepším sněhovým podmínkám se jeho trasy přesunou na Šerlich.

Orlický maraton. | Foto: archiv pořadatelů

„Členitý terén dává závodníkům pořádně zabrat a jen těžko najdou místo, kde by si mohli dovolit trochu odpočinku. Ale právě podhorské louky zapadané sněhem a náročnější běžecké tratě jsou to, co závodníky nejvíce láká. Vyber si i ty svoji trasu - maratonských 40 km klasicky, či poloviční distance s menším převýšením klasicky i volně. Pro méně zdatné běžkaře je i na Orlickém maratonu desetikilometrová trasa,“ zvou organizátoři.