Na zvýšené kontroly turistů upozorňovali policisté už před víkendem. Současné vládní opatření totiž dovoluje lidem provozovat volnočasové aktivity jen v katastru obce, v níž má člověk trvalý pobyt či bydliště. "Posílíme proto hlídky na příjezdech do horských oblastí a také ty na samotných výjezdech z jednotlivých okresů," informovala v pátek policejní mluvčí Eva Prachařová. Reportér Deníku se v sobotu přesvědčil, že rozhodně nemluvila do větru.

Už velmi slabý provoz na cestě do Orlických hor naznačoval, že veřejnost vzala současná opatření vážně. To ostatně potvrzují i policejní hlídky. Těsně před vjezdem do Deštného jsme krátce po sobě narazili hned na dvě kontrolní stanoviště. "Několik aut s turisty už jsme otočili, ale provoz je opravdu minimální," vyprávěl policista na prvním checkpointu. Na druhém stanovišti na samém okraji Deštného zrovna policisté posílali zpátky auto s pardubickou poznávací značkou.

"Pán nám říkal, že se chtěl jenom projet," kroutil hlavou policista. Počet aut na parkovišti u skiareálu šel spočítat na prstech jedné ruky. Zasněžené svahy, na kterých ještě minulý víkend sáňkovaly davy turistů, už v sobotu zely prázdnotou. Pod vypnutými lanovkami si užívala slunného počasí jen jedna místní rodinka. "Ještě minulý víkend tady bylo narváno. Teď máme najednou celou sjezdovku pro sebe," usmívala se maminka, která na bobu táhla nahoru malou dcerku s lyžemi. Vzhledem k situaci neotevřely výdejní okénka ani místní bary. S výjimkou jednoho. "V týdnu jsem neotevřel, ale dnes jsem si řekl, že to zkusím. Je to ale zoufalé, nemá to cenu. Zítra už neotevřu," smutně popisoval provozovatel Sunrise baru přímo pod sjezdovkou.

Téměř prázdné zůstalo v sobotu i parkoviště na Šerlichu. Přístup k němu museli policisté během minulých víkendů pravidelně uzavírat, neboť bývalo zaplněné už v časných ranních hodinách. Teď na něm kromě dvou aut stál jen linkový autobus. Těch jsme v horském středisku během dopoledne potkali hned několik. Všechny měly společné, že v nich kromě řidiče nikdo necestoval.

Přímo z parkoviště však bylo možné vidět stovky lyžařů na nedaleké sjezdovce. Ta už ale leží za státními hranicemi v Polsku. Vlek, který končí jen několik desítek metrů od Masarykovy chaty na Šerlichu, dělá radost aspoň provozovateli místní restaurace. Ačkoliv jsme na místě nepotkali jediného českého turistu, Poláci vytvářeli před výdejním okénkem na české straně hranic dlouhé fronty.