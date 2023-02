Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Deštné v Orlických horách hostilo už 39. Orlický maraton.

"Členitý terén dává závodníkům pořádně zabrat a jen těžko najdou místo, kde by si mohli dovolit trochu odpočinku. Ale právě podhorské louky zapadané sněhem a náročnější běžecké tratě jsou to, co závodníky nejvíce láká," uvádějí pořadatelé.

Hodně vytížené byly o uplynulém víkendu i oblíbené běžecké trasy, a tak Šerlich, který je pro ně jedním z výchozích míst, čelil tradičně velkému náporu aut. V neděli dopoledne musela policie dokonce kvůli plným parkovištím na Šerlichu silnici dočasně na několik hodin uzavřít, dopravu odkláněla pryč.