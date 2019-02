V Deštném se koná O'Neill Europa Cup 2019 vůbec poprvé.

„Každý rok pořádáme Evropský pohár v Peci pod Sněžkou, bohužel nám letos středisko nevyšlo vstříc se zasněžováním, tak jsme zvolili Deštné jako výbornou alternativu. S Petrem Prouzou, šéfem střediska, je výborná spolupráce a vše klape tak, jak se domluví. Navíc zde mají bohaté zkušenosti s organizováním světových eventů ve freestyle lyžování,“ vysvětluje ředitel závodu Roman Dalecký.

Jak říká Petr Prouza, v Deštném mají zkušenosti se stavbou ještě větších skoků pro akci Soldiers, na niž se sjíždí světová špička. Skoky pro tuto příležitost se navíc tvarují do podoby pěchotních srubů i se střílnami.

Skoky pro dvojitá salta

Takzvané raily - zábradlí pro víkendový závod se začaly přestavovat během úterního večera.

Skokové platformy se sice ještě budou upravovat a lehce zvětšovat, aby odpovídaly mezinárodním parametrům FIS, ale nepůjde už o zásadní změny.

Celá akce začne pátečním tréninkem od 9.30 do 14.00.



Hlavní závod se jede v sobotu. Zahájí ho kvalifikace od 10.00 do 12.00. Finálové jízdy jsou v plánu od 13.15 do 14.00, po nich následuje vyhlášení výsledků. Program se může lehce měnit dle domluvy na meetingu s kapitány jednotlivých týmů a v závislosti na aktuálním počasí, protože při skákání takto velkých skoků je potřeba zajistit jezdcům maximální bezpečnost.

"Dopady skoků se budou lehce navyšovat. První skok zůstane pravděpodobně stejný, druhý se o 3 metry zvětší tak, aby závodníci mohli bezpečně předvádět dvojitá salta. Každopádně se skoky neměří na výšku, ale na délku mezi odrazovou hranou a hranou dopadu. Tato vzdálenost bude dvanáct a patnáct metrů," vysvětluje za organizační tým Milan Masopust.

Jak se pořadatelé shodují, postavením trati a překážek však práce nekončí. Je třeba ji oplotit, označit, vytvořit zázemí pro jezdce, kancelář závodu, místo pro rozhodčí a elektroinstalaci pro kamery a scoremastera. „Trať se musí během pauzy v tréninku a závodě udržovat - odklízet sníh z odrazů a dopadů, barvit odrazy a dopady. Je to velké množství úkolů, které musíme nahustit do tří dnů,“ upozorňuje realizační tým.

Získat pořadatelství není lehké

Do závodu je přihlášeno okolo třiceti závodníků z Itálie, Slovinska, Ruska, Ukrajiny, Norska a České republiky.

"Z evropské špičky můžeme jmenovat naše závodníky - Šimona Bartíka a Vojtu Břeského a účast také přislíbil medailista z X-Games Eyrik Sateroy. Bude na co se dívat a věříme, že diváci přijdou naše jezdce podpořit a budeme mít svého zástupce na stupních vítězů," doufá Roman Dalecký.

Získat pořadatelství k organizaci mezinárodních závodů FIS v Evropském poháru přitom není jednoduché.

„Díky dobré práci z minulých let jsme dostali zelenou k dalšímu ročníku na našem území. Takovou výsadu má pouze osm středisek a většina z nich je v Rakousku, Francii nebo Itálii, kde mají podmínky o dost jednodušší než my. Akci začínáme řešit hned po skončení té předchozí, takže jakmile odjedeme Deštné, budeme chystat plány na rok 2020,“ dodávají pořadatelé.